La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha parecido este viernes en el programa Espejo público en el que ha hablado de las medidas que se plantea ante la subida de casos positivos, las negociaciones para recibir más vacunas y sobre algunos puntos de la campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 4 de mayo.

La candidata del PP estaba criticando la gestión sanitaria del gobierno nacional, y en concreto la decisión de establecer el cierre perimetral entre provincias mientras no se controlan las llegadas al Aeropuerto de Barajas, cuando ha sufrido un pequeño percance. Ayuso ha empezado a toser sin parar ante la mirada preocupada de la presentadora.

La líder madrileña ha intentado proseguir con su discurso sin mucho éxito, ya que ha sufrido un auténtico ataque de tos en directo. Susanna Griso le ha ofrecido un poco de agua para que le aliviase la sequedad en la garganta. "No, es la alergia", ha explicado Ayuso.

La presidenta casi no podía hablar y, finalmente, ha cogido la taza del programa para beber un poco de agua. "¿Es usted alérgica a las gramíneas?", preguntaba preocupada la conductora del magazine matutino. "Sí, a todo", ha contestado la favorita en las encuestas para las elecciones en Madrid.

.@EspejoPublico ➡Isabel Díaz Ayuso sufre un ataque de tos en directo y así reacciona Susanna Griso https://t.co/GXQaZt7HZL — antena 3 (@antena3com) April 9, 2021

"Espero que no hay aquí ningún elemento que haya generado... No sé, igual la mesa de contertulios que tengo", ha bromeado la presentadora. "A ver, déjame ver... No, aquí no hay ninguno", ha contestado Ayuso entre las risas de la comunicadora catalana. Finalmente, la presidenta se ha repuesto y ha continuado con su discurso.