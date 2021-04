Cvirus.- Cs exigeix la publicació diària de casos, proves realitzades i vacunats detallats per municipis

El grup parlamentari de Ciutadans ha registrat una Proposició No de Llei (PNL) que insta el Consell a actualitzar diàriament, en el portal web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, el nombre de positius, el nombre i origen dels focus, el nombre de proves PCR realitzades, el nombre de defuncions en cadascun dels municipis de la Comunitat Valenciana, el nombre de vacunes rebudes, el percentatge de vacunació setmanal de les dosis rebudes i el percentatge total de persones vacunades, especificant el nombre i percentatge de cadascun dels grups de prioritat.

A més, la proposta de Ciutadans reclama un canal estable i directe de comunicació entre els responsables de salut pública de cadascuna de les zones amb els alcaldes i grups de govern dels municipis, per a la transmissió diària de les dades en cadascun dels municipis.

Segons ha explicat Llopis, "després d'un any convivint amb la Covid-19, la publicitat de tota aquesta informació s'ha anat materialitzant solament en part", ja que "la Conselleria de Sanitat actualitza les dades de contagis i defuncions en les seues xarxes, diàriament, però no les dades de contagis en cadascun dels municipis, el nombre de PCR realitzades o el nombre de vacunes inoculades a cadascun dels grups de prioritat".

"Al Consell del Botànic li costa fer pública la informació relativa a la pandèmia perquè la utilitza al seu antull en benefici propi", ha lamentat Llopis, i ha assegurat que "la millor forma de lluitar contra el virus és tenint la major informació possible i que la societat puga conéixer-la".

Sobre aquest tema, ha considerat que "a açò cal sumar que la rendició de comptes per part dels alts càrrecs de la Conselleria de Sanitat està lluny de ser una realitat perquè no compareixen en Les Corts per a donar explicacions".