Baldoví creu que Iglesias fa bé en no tornar a liderar Podem: "És una decisió que li honra"

"Sincerament, em pareix una bona decisió i una decisió que honra a Pablo Iglesias, honra al personatge", ha sostingut als periodistes després d'assabentar-se de l'anunci de l'ex-vicepresident segon del Govern i candidat per Unides Podem a les eleccions madrilenyes del 4 de maig. Iglesias ha apostat per una renovació dels equips i per un estil "més coral".

Per a Baldoví, aquest pas es deu al fet que "l'efecte multiplicador de les enquestes no ha sigut tal" de cara al 4M i al fet que "simplement, Podem es garanteix a Madrid que amb Iglesias va a superar la barrera del 5%". "Però tampoc ha sigut cap revulsiu", ha constatat.

En política, al seu juí, quan un entén que no ha de tornar a presentar-se és alguna cosa "molt honorable i recomanable". "No estem en política per a tota la vida", ha recordat, per a defendre que "quan un considera que una altra persona ho pot fer millor, s'aparta".

"Que un líder polític decidisca que ha arribat el final del seu camí és una decisió que li honra", ha aprofundit, i ha postil·lat que en política tots deuen saber que tots estan "per a un temps i que açò és una estació de pas que comença i acaba".