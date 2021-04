Climent: "Anem a fer tot el que estiga al nostre abast per a evitar la pujada d'aranzels al calçat a EUA"

Per a açò, ha explicat que s'està en contacte directe amb el Ministeri d'Indústria, així com amb la Comissió Europea per a intentar paralitzar eixe intent de pujada d'aranzels esmentat per l'administració americana que "castigaria sens dubte a una indústria clau en la província alacantina i en la comarca del Vinalopó".

Per açò, ha recalcat que la primera opció és "intentar per tots els mitjans al nostre abast contindre aquesta pujada d'aranzels amb una actitud proactiva des de la Direcció general d'Internacionalització", però si no s'aconsegueix ha destacat que s'està treballant en una sèrie de mesures que ajuden el sector de calçat i marroquineria que seran engegades per l'IVACE de forma "immediata".

En primer lloc, es planteja la gratuïtat dels servicis de l'Ivace durant tres mesos per a les empreses dels sectors afectats. Amb aquests servicis "ajudem les empreses a trobar nous clients o introduir-se en nous canals de distribució, entre altres accions", ha indicat Climent.

A més, anem a celebrar una sèrie de webinars especialitzats sobre normativa, posicionament estratègic en diferents àrees geogràfiques, entre uns altres. L'objectiu és facilitar la introducció del calçat en nous mercats.

També s'ha previst el desenvolupament d'alguna campanya d'imatge en el mercat americà. Si el calçat de la Comunitat Valenciana incrementa el seu preu en el mercat, "intentarem que guanye imatge de marca per una sèrie d'atributs com la qualitat i el disseny", ha assenyalat.