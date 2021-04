Zayra Gutiérrez y su pareja, Miki Mejías, se mudan a Londres después de un mes de relación

Zayra Gutiérrez vuelve a ser noticia, pero lejos de sus últimas juergas y escándalos mediáticos por saltarse varias restricciones contra el Covid-19, la hija de Guti y Arantxa de Benito ha desvelado cuáles son sus planes de futuro.

Hace unas semanas presentaba por redes sociales a la que hoy en día es su pareja, Miki Mejías. Ahora ha anunciado que su próximo paso juntos es trasladarse a Londres donde el madrileño trabaja y tiene su propia casa.

Ha sido a través de su perfil de Instagram en una de las míticas rondas de preguntas y respuestas por stories a las que se atreven casi todos los famosos para que sus seguidores les conozcan mejor.

Captura de pantalla de las 'stories'. ZAYRA GUTIÉRREZ / INSTAGRAM

Al ser preguntada por su pareja y su convivencia Zayra ha sido clara: "Llevamos un mes. Aquí más o menos si vivimos juntos, pero el domingo nos vamos a vivir a Londres y no puedo tener más ganas".

En esta misma ronda también le han preguntado por la envidia que puede desatar su relación, en este caso la joven ha sido bastante clara al respecto: "La verdad es que sí, y aparte hay mucha gente que se va de tu lado cuando estás enamorada, y eso yo no lo comparto. Pero también os digo que me encanta que tengan envidia de nuestra relación porque eso es que nunca van a encontrar a su alma gemela, cosa que yo sí que he hecho".

Captura de pantalla de las 'stories'. ZAYRA GUTIÉRREZ / INSTAGRAM

Para dar pruebas sobre la envidia que llega a despertar la pareja, Zayra ha respondido a una pregunta en la que solo se podía leer "pesados". "A esto me refería con lo de la envidia. Son personas que no creen en el amor o que les molesta mucho que la gente sea feliz. Pero bueno, yo no voy a juzgar por sus sentimientos, yo los míos lo tengo muy claros", ha explicado.

Aparte de su pareja, también ha hablado sobre participar en televisión. Era su propia madre en un Sábado Deluxe quién afirmaba que a su hija "le gusta mucho la televisión". Pero durante la ronda de respuestas, Zayra ha dado una respuesta muy distinta al contestar a la pregunta: "¿No te parece importante ir a la televisión?".

Zayra contestando a la pregunta sobre ir a televisión. ZAYRA GUTIÉRREZ / INSTAGRAM

Su respuesta ha sido contundente: "Tengo cosas y proyectos más importantes que ir a la tele. La tele al fin y al cabo es un mundo que cuando entras es muy difícil salir, y a mí ahora mismo no me interesa. Muchas cosas que se dicen o hablan son solo para hacer daño las personas o familiares y eso me parece lamentable. Yo no quiero participar en algo así, valoro mucho más mi vida, mi familia y mi pareja".