Baldoví recorda a Ayuso que València també és una capital europea: "Fem les coses molt millor que Madrid"

Així ha exigit "una mica de respecte" a Ayuso quan parle de València, després que aquest dijous diguera en una entrevista en Telecinco que "Madrid no es pot comparar amb altres capitals de província" i que solament és equiparable a les mundials, en ser preguntada per com veu que la Comunitat Valenciana tinga la incidència del virus més baixa d'Espanya i Madrid estiga per damunt de la mitjana.

Baldoví ha lligat aquesta "loquacitat" d'Ayuso amb la campanya electoral del 4M i li ha retret que crega que Madrid és "el melic del món" i respecte "molt poc" a altres ciutats. "València és una ciutat cosmopolita i exemple en el món de moltíssimes coses", ha recalcat als periodistes en la seu de Compromís.

Al seu juí, la capital del Túria és exemple de "modernitat" i especialment de gestió de l'emergència sanitària en el conjunt de la Comunitat, que ha passat en un parell de mesos d'estar en el pic d'Espanya a tindre la menor taxa de contagis.

"MÉS MODERNA FINS I TOT"

És més, el portaveu de la coalició en el Congrés ha sostingut que València és "igual de cosmopolita com pot ser Madrid i en alguns aspectes fins i tot més moderna". "València és una capital europea i ha de tindre el mateix respecte", ha insistit.

A nivell autonòmic, ha instat la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, al fet que exigisca respecte a Ayuso quan parle de València, ja que ella "també fa sempre gala d'una loquacitat envejable".