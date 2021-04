Cómo guardar los jerséis en el armario (hasta el año que viene) para dejar hueco a las camisas... ¡por 20 euros!

Con la llegada de la primavera, más vale tener a mano los sabios consejos del refranero popular si queremos acertar con el outfit a diario. Y es que hay que ser consciente de que “en abril, aguas mil” para llevar siempre un paraguas y que la lluvia no nos pille desprevenidos; y de que “hasta el 40 de mayo no hay que quitarse el sayo”, para tener todavía cerca cazadoras y prendas de abrigo. ¿A quién no le ha pasado salir de casa por la mañana abrigado, pasar mucho calor al mediodía y tener que ponerse una chaqueta cuando refresca por las tardes? Así, esta estación cambiante en la que las gabardinas son las grandes protagonistas suele conllevar un caos en nuestro armario que debemos organizar a tiempo.

De hecho, es uno de los mejores momentos para hacer el cambio de armario, donde deberemos guardar las prendas más invernales para dejar paso a las más fresquitas de cara al buen tiempo. Además, supone una oportunidad para deshacernos de aquellos que ya no usamos o que se ha quedado viejo. Eso sí, conseguir un vestidor práctico que nos facilita la decisión de qué ponernos cada día es cuestión de invertir un tiempo en pensar cómo organizarlo de la mejor manera posible para optimizar el espacio. Por suerte, en el mercado contamos con soluciones que nos ayudan a multiplicarlo sin necesidad de obras.

Una de las prendas que desaparece momentáneamente de nuestro armario son los jerséis, que debemos guardar hasta el año que viene. Para hacerlo de forma correcta, evitando que se ensucien o enganchen y, para que a sacarlos parezcan como nuevos, podemos optar por cajas de tela para almacenarlos y ganar espacio en el armario. En Amazon hemos encontrado un pack de cuatro con más de 4.600 valoraciones... ¡por menos de 19 euros!

Las cajas de tela para el cambio de armario. Amazon

Por qué son una buena solución

Además de un precio asequible que nos permite disfrutar de cuatro cajas de almacenamiento por menos de 20 euros, este pack de Amazon tiene muchas cosas buenas que ofrecernos si lo que buscamos es un cambio de armario efectivo y cómodo en ambas direcciones: cuando debemos guardar y, también, cuando queremos recuperar las prendas. Disponibles en cuatro colores para que seleccionemos el que más nos gusta, este modelo casi cinco estrellas de Amazon con más de cuatro valoraciones destaca por estar fabricado con materiales de calidad que protegerán nuestra ropa el tiempo que esté guardada, así como por ofrecernos una capacidad de hasta 90 litros, por lo que también es perfecto para almacenar las colchas y cortinas de las que despedirnos llegadas las temperaturas primaverales. Cabe destacar que, para ayudarnos a guardarlas cuando no tenemos nada que almacenar sin que ocupen más espacio del que deberían, las cuatro cajas son plegables. ¿Necesitas más motivos para hacerte con tu pack y resolver, de una vez por todas, el cambio de armario?

