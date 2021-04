Fotur: "Els productors i dj's són cultura, però Marzà segueix sense voler atendre'ns"

"Els productors i dj's són cultura, però Marzà segueix sense voler atendre'ns", ha recriminat la federació en un comunicat, en el qual explica que va sol·licitar el passat mes de març una reunió amb el conseller de Cultura i "recentment" se li ha notificat que "deleguen la reunió" al secretari autonòmic de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel Batalla.

Així, ha criticat que Marzà es negue a "rebre a uns professionals que porten molt temps sense poder treballar, sense estendre'ls la mà per a buscar solucions, professionals que són artistes i cultura". "Pareix demostrar el seu rebuig a aquest sector del món de la cultura de la música", ha asseverat.

Fotur ha remarcat que "els productors i dj's, són un dels sectors més afectats per aquesta pandèmia". El portaveu de PRODJ CV, Juan Manuel Surian (DJ Suri) ha lamentat: "No podem actuar en cap lloc, portem sense poder treballar pràcticament un any, i sense vista de poder tornar a treballar fins a saber quan".

En aquesta línia, Fotur ha indicat que, "si a açò sumem l'estigma que han hagut de suportar sempre, no ho tenen res fàcil". "Però cal remarcar, que són cultura i art, són artistes, músics, toquen en un teatre, en el metre o en una discoteca", ha argumentat, abans de recalcar que "són cultura i com tal tributen". "I com tal se'ns ha de tractar en totes les institucions", ha reclamat.

Fotur també ha incidit que "la prestigiosa escola de música Berklee College of Music, amb seu a València, té un Màster de la música, en Producció musical, tecnologia i innovació per a dj's". "A Espanya, falta encara molta cultura musical. Una disciplina que és reconeguda a nivell mundial, en la nostra Comunitat encara pareix ser de segona", ha lamentat.

D'altra banda, ha criticat que la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, "segueix sense pronunciar-se, després d'haver-li fet una consulta per a deixar clar si els djs poden actuar ara com ara".

"No entenem el perquè d'aquesta decisió, ja que no hi ha cap justificació per la qual aquests professionals no puguen realitzar la seua activitat. Esperem que tots dos consellers recapaciten sobre aquest contrasentit i deixen que productors i dj's puguen seguir exercint la seua tasca", ha resolt la federació.