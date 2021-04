Detinguts dos homes per apunyalar a un altre en ple carrer després d'una discussió a Alacant

Els fets van ocórrer passades les 23.00 hores, en el carrer General Aldave, quan es va originar una discussió entre els tres implicats a causa d'una fractura de la porta d'un portal d'un d'ells. Va ser aleshores quan un dels acusats va assestar una punyalada en el costat a la víctima, la qual cosa li va produir ferides en el pulmó, tal com han precisat les mateixes fonts.

Immediatament, els agents de la Policia van rebre un avís en el qual s'alertava de l'ocorregut i una patrulla es va desplaçar fins a la ubicació i, a més, van sol·licitar assistència sanitària per al ferit. Per açò, una unitat del SAMU es va traslladar fins a la ubicació i va atendre 'in situ' a l'home, que després de ser estabilitzat, va ser traslladat a l'Hospital General d'Alacant, segons han informat fonts del Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).

Respecte a l'agressió, els efectius van començar a recaptar tota la informació amb els testimonis presencials de l'ocorregut juntament amb diverses batudes per a tractar d'identificar als suposats autors. Finalment, els agents van localitzar i van detindre els dos homes.

A més, la patrulla es va traslladar a un dels domicilis dels sospitosos, en el qual es va localitzar la suposada arma, per la qual cosa tots dos han sigut acusats d'un presumpte delicte de temptativa d'homicidi.