Unides Podem demana a Les Corts que condemnen la violència d'extrema dreta i el "blanquejament" del feixisme

La declaració institucional recorda que el passat 2 d'abril la seu de Podem a Cartagena va patir un atemptat amb material explosiu que la formació atribueix a la ultradreta. El text ho defineix com un "atac que s'emmarca en un context d'auge de la violència on la ultradreta està portant pràctiques de terrorisme de carrer per a imposar la por i l'odi en el nostre país".

De la mateixa manera, s'apunta l'atac patit per l'Associació de Veïns Dr. Fleming del municipi de Coslada (Madrid) el passat 27 de març, els actes vandàlics contra l'associació LGTBI Cogam a Chueca (Madrid) o l'atac rebut també en la seu de Podem a Gijón el 3 d'abril.

Aquests casos, segons la coalició, "són la conseqüència de la retòrica incendiària d'una ultradreta que basa la seua existència a perseguir a els qui no pensen com ells i fomentar l'odi al diferent, siguen persones, col·lectius socials o organitzacions polítiques".

Aquest "auge de la violència de la ultradreta", prossegueix la declaració institucional, "té un focus important en el discurs d'odi que estan duent a terme a través de les xarxes socials, però també hi ha una gran responsabilitat per part d'aquells partits polítics que ho fomenten a través de discursos incendiaris". "Són els mateixos que posen en qüestió al Govern d'Espanya, la representativitat i pluralitat dels partits polítics que componen el Congrés dels Diputats, la defensa dels Drets Humans i, en última instància, el propi sistema democràtic", ha indicat.

En aquest sentit, aquest grup considera que "és important acabar amb la impunitat dels responsables de la violència ultradretana i tots aquells que l'emparen i que legitimen els seus atacs, condemnar aquests fets des de tots els àmbits i acabar amb el blanquejament del feixisme".

Per açò, proposa als Corts que declaren "el seu ferm rebuig a l'atac a la seu de Podem a Cartagena, així com els nombrosos actes violents duts a terme per la ultradreta en els últims mesos, i la repulsa als discursos d'odi que fomenten aquest tipus d'accions i l'únic objectiu de les quals és el de blanquejar el feixisme" i que es ratifiquen en la defensa de la democràcia, la justícia social i els drets humans.

La síndica d'Unides Podem i coordinadora de Podem, Pilar Lima, ha remarcat que "en la lluita contra el feixisme no cap cap matís ni cap equidistància; no se'ns pot d'oblidar alguna cosa que a Europa no admet discussió, perquè està en la base de la construcció de les nostres democràcies". Així, ha alertat que "el feixisme no és una opció respectable: ser antifeixista és una qüestió de mínima ètica democràtica".