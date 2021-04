Unides Podem pide a Les Corts que condenen la violencia de extrema derecha y el "blanqueamiento" del fascismo

La declaración institucional recuerda que el pasado 2 de abril la sede de Podemos en Cartagena sufrió un atentado con material explosivo que la formación atribuye a la ultraderecha. El texto lo define como un "ataque que se enmarca en un contexto de auge de la violencia donde la ultraderecha está llevando prácticas de terrorismo callejero para imponer el miedo y el odio en nuestro país".

Del mismo modo, se apunta el ataque sufrido por la Asociación de Vecinos Dr. Fleming del municipio de Coslada (Madrid) el pasado 27 de marzo, los actos vandálicos contra la asociación LGTBI Cogam en Chueca (Madrid) o el ataque recibido también en la sede de Podemos en Gijón el 3 de abril.

Estos casos, según la coalición, "son la consecuencia de la retórica incendiaria de una ultraderecha que basa su existencia en perseguir a quienes no piensen como ellos y fomentar el odio al diferente, sean personas, colectivos sociales u organizaciones políticas".

Este "auge de la violencia de la ultraderecha", prosigue la declaración institucional, "tiene un foco importante en el discurso de odio que están llevando a cabo a través de las redes sociales, pero también hay una gran responsabilidad por parte de aquellos partidos políticos que lo fomentan a través de discursos incendiarios". "Son los mismos que ponen en cuestión al Gobierno de España, la representatividad y pluralidad de los partidos políticos que componen el Congreso de los Diputados, la defensa de los Derechos Humanos y, en última instancia, el propio sistema democrático", ha indicado.

En este sentido, este grupo considera que "es importante acabar con la impunidad de los responsables de la violencia ultraderechista y todos aquellos que la amparan y que legitiman sus ataques, condenar estos hechos desde todos los ámbitos y acabar con el blanqueamiento del fascismo".

Por ello, propone a Les Corts que declaren "su firme rechazo al ataque a la sede de Podemos en Cartagena, así como los numerosos actos violentos llevados a cabo por la ultraderecha en los últimos meses, y la repulsa a los discursos de odio que fomentan este tipo de acciones y cuyo único objetivo es el de blanquear el fascismo" y que se ratifiquen en la defensa de la democracia, la justicia social y los derechos humanos.

La síndica de Unides Podem y coordinadora de Podem, Pilar Lima, ha remarcado que "en la lucha contra el fascismo no cabe ningún matiz ni ninguna equidistancia; no se nos puede de olvidar algo que en Europa no admite discusión, porque está en la base de la construcción de nuestras democracias". Así, ha alertado de que "el fascismo no es una opción respetable: ser antifascista es una cuestión de mínima ética democrática".