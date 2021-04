La familia real británica animó a Meghan Markle a continuar con su carrera de actriz

Durante su entrevista con Oprah Winfrey, los duques de Sussex dejaron entrever que se habían sentido aislados, distanciados, desesperados por salir de Buckingham Palace. Y había alguien que estaba viendo esa entrevista y que pensaba en su interior que todo eso que estaban contando no era, al menos al cien por cien, cierto.

Andrew Morton, biógrafo y especialista en la casa real británica, ha asegurado en una entrevista para el podcast sobre la monarquía Royally Obsessed que si bien Meghan Markle había jugado muy bien la baza de Lady Di como una mujer joven que entra en las dinámicas de palacio y no es bien recibida, tampoco es menos cierto que Isabel II y los Windsor ahora han aprendido la lección y no son tan descabellados como lo fueron con la princesa Diana.

De hecho, Morton defiende que la esposa del príncipe Harry ha tenido varias libertades que no ha querido tomarse pues significaba romper cierta imagen que quería dar. En especial, se refiere a un episodio del que asegura tener constancia en el que la soberana y su familia le plantearon a Markle que volviese, si lo deseaba, a la actuación.

"Para ser justos tanto con la familia real como con la reina, esta última les dio [a los duques de Sussex] la oportunidad de irse al lugar que más les apeteciera", recalca Morton sobre cómo los alentó a que la exactriz retomase su carrera en Hollywood.

"Y también le llegaron a decir a Meghan: 'Si no quieres llevar a cabo tus deberes reales a tiempo completo, por favor, continúa mientras tanto con tu carrera como intérprete'. Esa oportunidad siempre estuvo abierta para ella", remata el especialista y biógrafo.

No hay que olvidar que de este mismo tema habló el príncipe Harry en su entrevista con Oprah, aunque desde su punto de vista lo que les ofrecieron distaba bastante de algo mínimamente relacionado con la libertad, dado que incluso siendo actriz iba a tener que seguir siendo parte de la familia real a tiempo completo (con lo que ello podía suponer a la hora, por ejemplo, de aceptar papeles determinados).

"Cuando ella supo que no tendríamos seguridad, algunos miembros de mi familia sugirieron que siguiera actuando, porque de lo contrario no habría suficiente dinero [de la asignación real] para pagar a sus guardaespaldas y ese tipo de cosas. Como si no hubiera ya signos evidentes incluso antes de que nos casáramos de que esto iba a ser muy difícil", afirmó Harry.