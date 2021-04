La médica residente de La Fe Miriam Alonso gana un premio internacional de Microcirugía Reconstructiva

La especialista ha obtenido este reconocimiento gracias a la exposición del tema 'Forequarter amputation with chest resection and shoulder contour reconstruction with free fillet osteoucutaneous flap'. En concreto, ha explicado una reconstrucción practicada por el equipo de Cirugía Plástica de La Fe tras la amputación de un brazo, incluido hombro y la parrilla costal, a una paciente con un tumor axilar. Para ello, se empleó el propio codo y se cerró el defecto con piel y músculo del brazo amputado.

Además de la doctora Miriam Alonso, también se presentó al concurso el doctor Alberto Sánchez, médico residente de este mismo servicio en el Hospital La Fe, quién quedó como uno de los otros tres finalistas, junto con una residente británica y otra estadounidense, según ha explicado el centro hospitalario en un comunicado.

El doctor Alberto Sánchez se presentó con el caso 'Free knee rotationplasty', una técnica quirúrgica que busca reconstruir la articulación de la rodilla utilizando la articulación del tobillo, con el fin de acoplar una prótesis para que el paciente pueda caminar.

Estas jornadas de Microcirugía se han convertido en un punto de encuentro tanto para residentes como para especialistas en Cirugía Plástica de prestigio nacional e internacional. En ellas se presentan temas y casos clínicos de Microcirugía Reconstructiva.

En esta segunda edición, durante el concurso se expusieron más de 20 casos clínicos de profesionales de diferentes países del mundo, hasta llegar a los cuatro finalistas, dos de ellos del Hospital La Fe. El premio consiste en la inscripción gratuita al Congreso mundial de Microcirugía, que se celebrará en Cancún el próximo año 2022.