El 22% dels conductors pateixen ansietat i el 19% abandonen la conducció al no poder controlar la por, segons Vithas

Un percentatge molt alt de la població pateix amaxofobia, és a dir, té por a conduir. El 22 per cent dels conductors espanyols pateixen ansietat quan condueixen i el 19% abandonen la conducció al no poder controlar la por que açò els genera, segons ha informat Vithas en un comunicat.

Es tracta d'una fòbia que té lloc abans i durant la conducció. Consisteix en una desconfiança a la pròpia conducció en carretera, autopista o ciutat, a anar marxa arrere o avançar a un camió, a prendre una costa o una rotonda i, fins i tot, a passar per un determinat carrer; però, a més, també es tem als comportaments d'altres conductors.

És una por molt lligada a situacions tan habituals com, per exemple, portar als fills al col·legi i plantejar-te la possibilitat de tindre un accident amb ells a bord, la por a patir un infart en la carretera si prèviament s'ha tingut un episodi cardiovascular o tornar a patir un accident si ja s'ha experimentat eixa situació traumàtica.

Aquestes situacions impliquen, per tant, un perfil molt variat que va a afectar tant a conductors que s'acaben de traure el carnet com a conductors experimentats.

Des de Vithas Castelló, el psiquiatre Sergio Arques ha comentat que "solen ser persones majors de 40 anys i, més freqüentment, dones; els homes també la pateixen, però no la reconeixen per vergonya", ja que -ha afegit- conduir encara es considera un acte "molt masculí" en la societat.

TRACTAMENT

És fonamental un abordatge des del plànol psicològic, existint diverses vies per al maneig del problema, com la neutralització dels pensaments que bloquegen abans de conduir; l'exposició gradual a la conducció; i tècniques de relaxació que permeten controlar l'ansietat, així com l'estrés i la tensió que li produeix al pacient el veure's dins del vehicle.