La Comunidad de Madrid comenzó el pasado 30 de marzo a vacunar a la población general de 60 a 65 años. Isabel San Sebastián, colaboradora de El programa de Ana Rosa, ha anunciado que Sanidad se ha puesto en contacto con ella para indicarle que este sábado será vacunada.

La periodista de 62 años parece ser de las primeras colaboradoras del magazine en recibir el antídoto contra el covid, algo por lo que ha sido felicitada por el resto de sus compañeros. La tertuliana ha explicado que está muy contenta con recibir por fin la vacuna y que se siente muy agradecida a pesar de que, posiblemente, reciba la dosis de AstraZeneca que tanta desconfianza ha creado en las últimas semanas.

Los colaboradores de la mesa de debate político han asegurado no entender por qué las dudas sobre la vacuna británica sean entorno a la presunta aparición de trombos, ya que las probabilidades de que se produzcan son mucho más bajas que la probabilidad de que aparezcan otros inconvenientes.

La presentadora Ana Rosa Quintana ha asegurado que viendo como Gran Bretaña ha suministrado la vacuna a gran parte de su población se siente más segura respecto a su eficacia. "Yo lo que no me creo que el gobierno británico, el gobierno alemán, el gobierno japonés hayan decidido asesinar a toda la población mundial", ha apuntado Fernando Berlín.

La periodista ha dado por terminado el debate sobre la eficacia de AstraZeneca y ha añadido: "Yo simplemente lo que quiero decir, Isabel te tengo una tirria horrorosa hoy, porque mañana te vas a vacunar y a mí todavía no me han llamado". "Te llamarán en breves. Tú confía", ha contestado San Sebastián.

"Cuando me toque me tocó, yo voy a ir el día que me toque a la hora que me toque y que me pongan la que me pongan. Ya se que me van a poner AstraZeneca, pues, bienvenida sea", ha comentado Quintana. "Bueno que te pongan alguna de la que están en el mercado", ha apuntado Esther Palomera. "A mí que me pongan la que quieran, de verdad, como si es la de la varicela", ha terminado la presentadora.