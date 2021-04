Inspección de Trabajo aprecia incumplimientos de Ambuibérica en higiene y seguridad en su base de Arenas de Iguña

En un comunicado, el sindicato ha celebrado esta resolución de la Inspección que, según entiende, "da la razón" a la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CC.OO, tras la denuncia formulada al considerar que la base de la empresa en Arenas de Iguña "no cumple las condiciones higiénicas", al igual que, según ha recordado, sucedió hace unos meses en la situada en Ramales de la Victoria.

En el informe de la Inspección de Trabajo, de fecha 16 de febrero y consultado por Europa Press, se indica que el local de Arenas de Iguña se encuentra ubicado en la parte derecha del patio del colegio Leonardo Torres Quevedo y las instalaciones consisten en dos módulos prefabricados unidos entre sí de 30 metros cuadrados cada uno.

Tras la denuncia de CC.OO, que alegó deficiencias en el lugar de trabajo, en el vestuario, aseo, retrete, ducha o limpieza de la ropa de trabajo, la Inspección realizó el 4 de febrero una visita a la base de Arenas de Iguña, donde inspeccionó las instalaciones y habló con algunos trabajadores de la empresa, y en días posteriores requirió documentación a Ambuibérica, tal y como indica en el informe, fechado el 16 de febrero de este año y consultado por Europa Press.

Después de su visita, la Inspección ha formulado a la empresa una serie de requerimientos para subsanar las irregularidades que, según señala CC.OO, provocan que incumpla el Real Decreto que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

La sección sindical de CCOO en Ambuibérica denunció que el local instalado como lugar de trabajo que utiliza el personal no tiene la altura estipulada -es inferior a dos metros y medio, según apostilla -, no cuenta con iluminación de emergencia ni con equipos de climatización y calentador de agua y los aseos no cumplen con los mínimos establecidos.

Miguel Ángel Expósito, miembro de la sección sindical de CCOO en la empresa, ha indicado que el centro de trabajo está situado en una zona con característica meteorológicas "especialmente duras en muchas épocas del año y no es posible creer que una zona de descanso y activación de una ambulancia de Urgencias, situada en un módulo de obra colocado en un centro de educación, pueda ser segura ni operativa, más aún cuando la población que asiste habitualmente tiene una edad avanzada y patologías crónicas".

Por otro lado, en lo referente a las medidas de seguridad para evitar los contagios de Covid-19, la ITSS también ha corroborado algunas deficiencias.

Expósito ha insistido en que se trata de unos profesionales "de primera línea", que tratan a diario con muchos usuarios y que están "muy expuestos al virus", por lo que considera que hay que extremar las medidas".

Ha criticado que la empresa, en cambio, no pone a disposición de los trabajadores las bolsas herméticas que indica el procedimiento para trasladar su ropa tras las guardias.

Además, ha señalado que, a pesar de que la desinfección debe correr a cargo de Ambuibérica, "los trabajadores limpian su vestuario de trabajo en sus domicilios sin un procedimiento de sellado adecuado porque, "si no, tendrían que asumir el gasto de desplazamiento hasta la base de Torrelavega o la más cercana de recogida de ropa, ya que este servicio no lo tienen en la propia base".

En relación a este aspecto, la ITSS ha concluido que el procedimiento de limpieza y desinfección "no se cumple y no está establecido un sistema de almacenaje, transporte y recogida que no suponga dispersión del agente biológico y que no sea un gasto para el trabajador".

La ITSS ha respondido de esta forma a la denuncia de la sección sindical de CCOO en la empresa, que lleva tiempo denunciando y sufriendo numerosas deficiencias en las instalaciones, así como en temas de seguridad, salud o condiciones de trabajo.