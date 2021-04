Coronavirus.- La Generalitat publica l'ampliació a sis persones en espais públics i de dos nuclis en cases

En espais públics, tant tancats com a l'aire lliure, noes podran formar grups de més de sis persones llevat que es tracte de convivents, dos més que ara, com per exemple en les terrasses de bars i restaurants o per a la pràctica esportiva en grup.

En domicilis i espais d'ús privat, tant en l'interiorcom en l'exterior, solament es permetran les reunions familiarsi socials de persones que pertanguen a un màxim de dos nuclis ogrups de convivència, un més que ara.

Es mantindran les mateixes excepcions vigents en els dos casos: activitats no professionals relacionades amb la criança i lescures, com l'atenció i acompanyament a menors d'edat, majors, depenents i persones amb diversitat funcional o en situació d'especial vulnerabilitat; convivència alterna de fills amb progenitors no convivents; acolliment familiar de menors d'edat en qualsevol de les seues tipologies; reunió de persones amb vincle matrimonial o de parella que viuen en domicilis diferents.

També les persones que viuen soles es podran incorporar, duranttot el període de vigència de la restricció, a una altra única unitat de convivència, sempre que en aquesta solament s'incorpore una única persona que visca sola.

Tampoc estan incloses en les limitacions les activitats laborals, les institucionals, les de transport i les dels centres docents que imparteixen els ensenyaments a les quals fa referència l'article 3 de la Llei Orgànica d'Educació, inclosa l'universitària, ni les activitats per a les quals s'estableixen mesures específiques.

Per la seua banda, la permanència en llocs de culte, per a reunions, celebracions i trobades religioses, incloses les cerimònies nupcials o altres celebracions específiques, no podrà superar el 50% d'aforament sempre que la distància interpersonal respecte un mínim d'1,5metres. L'aforament màxim haurà de publicar-se en un lloc visible de l'espai destinat al culte, complint les mesures sanitàries.

Paral·lelament, com va acordar aquest dijous el govern valencià en la taula interdepartamental COVID, es mantindrà el toc de queda de 22 a 6 hores i el tancament perimetral de la Comunitat amb les mateixes excepcions que ara.

PRUDÈNCIA PEL RISC EN LA RESTA D'ESPANYA

En la resolució, la Generalitat justifica que, a pesar del risc epidemiològic baix a la Comunitat Valenciana especialment en els llits UCI, la situació en la resta d'Espanya "no permet rebaixar significativament les restriccions".

La taxa de positividad entre totes les proves diagnòstiques d'infecció realitzades en l'última setmana és del 4,6%, lleugerament per damunt del 4% establit com a límit a partir del qual el risc de transmissió es veu incrementat. A nivell hospitalari, l'evolució en l'ocupació de llits d'aguts i llits d'UCI manté la tendència decreixent i els nivells d'utilització d'aquests servicis se situen en un risc baix en l'ocupació de llits d'aguts, ja que a 7 d'abril és del 2,47%, i en l'ocupació de llits de crítics el risc també és baix amb una pressió sobre les UCI del 7,6%.

No obstant açò, per raons de prudència, el Consell veu necessari mantindre una limitació dels contactes socials fora de la unitat de convivència. A açò se suma que la proliferació i expansió de variants del virus aconsellen ser "especialment cautelosos".

Les restriccions, al seu juí, compleixen les orientacions de l'OMS per la gravetat de les dades epidemiològiques i assistencials actuals i són "proporcionals, necessàries i justificades per a la protecció de la vida, la integritat física i a la salut de tota la població, especialment de les persones més vulnerables", amb la finalitat de contindre els contagis que es produeixen en les reunions familiars i socials, limitar la pressió assistencial del sistema sanitari i evitar la pèrdua de vides, "totes insubstituïbles".

Tot aquest paquet de mesures estarà vigent durant dos setmanes fins al diumenge 25 d'abril, amb la previsió que la pròxima taula interdepartamental es reunisca el dijous 22 i la Conselleria de Sanitat mantinga prèviament reunions amb els sectors afectats, tant els econòmics com els socials i culturals.

Si les bones dades sanitàries actuals es consoliden, el president de la Generalitat va prometre avançar en la flexibilització de les restriccions, que "no duraran ni un dia més del necessari". El 4 de maig tindrà lloc l'última taula interdepartamental, quan la Comunitat alçarà el tancament perimetral si finalment decau l'estat d'alarma el 9 de maig com va anunciar Pedro Sánchez. "Ens queda solament un mes per a arribar a eixa situació", va encoratjar Ximo Puig.