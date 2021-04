El futur professorat de Primària s'informa sobre el canvi climàtic amb fonts "poc rigoroses", segons un estudi

Els especialistes conclouen que l'estudiantat de quart del Grau d'Educació Primària no comprèn suficientment les causes i conseqüències del canvi climàtic a causa de les fonts poc rigoroses de les quals s'informa. L'estudi, elaborat mitjançant un qüestionari a 131 alumnes en total (curs 2018-19), també destaca que cal millorar l'educació climàtica des de les Ciències Socials.

Aquest estudi s'ha dut a terme com a conseqüència de la importància de conscienciar a les generacions més joves i ensenyar-los la problemàtica del canvi climàtic. L'escassa producció científica sobre Didàctica de la Geografia i "la falta de rigorositat dels mitjans de comunicació", segons l'estudi, són factors de risc rellevants per a fer aquesta investigació.

Els resultats mostren que l'estudiantat de quart de Magisteri obté la informació principalment de mitjans audiovisuals com a Internet, la televisió i les xarxes socials, i minoritàriament del món acadèmic i la premsa escrita.

COMPLEXITAT DEL FENOMEN

Els primers mitjans limiten molt el concepte de canvi climàtic i estableixen com a principal causa d'aquest la contaminació provocada per l'ésser humà, la qual cosa dóna una visió allunyada del concepte, on la realitat és que el clima està en continu canvi i l'acció antròpica influeix accelerant aquests canvis naturals. A més, asseguren que en molts casos la comunitat científica troba dificultats per a donar una explicació senzilla del canvi climàtic, per la complexitat del fenomen.

D'aquesta manera, en l'estudi s'ha observat que un 58,29% de l'estudiantat pensa que la causa del canvi climàtic és la contaminació i uns altres reconeixen no saber identificar realment les causes del fenomen. D'altra banda, el futur professorat destaca en l'enquesta com a principal efecte del canvi climàtic l'increment de fenòmens atmosfèrics extrems com la sequera i les pluges torrencials.

Per tant, es conclou que els mitjans difonen idees incorrectes o informació poc precisa, la qual cosa dóna lloc a la confusió de la població amb la terminologia i les verdaderes causes i conseqüències del canvi climàtic.

Els tres investigadors de la Universitat de València, en aquest sentit, proposen que cal millorar l'educació climàtica des de les Ciències Socials, en concret des de l'àrea de la Geografia, amb noves estratègies de comunicació per a modificar les conductes ambientals els futurs docents i de les generacions més joves.