La Comunitat clareja aquest divendres amb precipitacions i temperatures màximes que aniran en descens

Aquesta jornada el cel estarà nuvolós o cobert amb precipitacions que avançaran de sud a nord del territori i no es descarten tempestats ocasionals i pluja amb fang en la mitat sud, on també hi haurà visibilitat reduïda per pols en suspensió.

Les temperatures mínimes no patiran canvis i les màximes aniran en descens, localment notable en l'interior. Així, la província d'Alacant tindrà una mínima de 10ºC i una màxima de 19; la de Castelló, de 8 i 15ºC; i la de València, de 9 i 15.

Per a demà, dissabte, seguiran els intervals nuvolosos i hi haurà probabilitat d'arruixades en l'interior sense descartar-se granissol; mentre que el diumenge també podrien registrar-se arruixades en l'interior de la meitat nord. Les temperatures pujaran en la província de València fins als 25ºC.