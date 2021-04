¿En busca de una tableta gráfica? Este modelo (¡con lápiz!) cuesta menos de 55 euros durante las próximas horas

En 2020 descubrimos que teníamos hobbies olvidados de los que volver a disfrutar; y, ahora, pasado un año, son muchos los que los siguen cultivando. Disfrutar de la cocina para conseguir que los bizcochos no sean nuestra única receta maestra; recuperar la afición por las maquetas para recordarnos que Lego no es solo cosa de niños o desempolvar la máquina de coser para empezar a hacernos nuestro propio vestuario son solo alguna de las más populares. Claro que, entre ellos, no pueden faltar los que se han reencontrado con el arte, aunque, esta vez, han dejado el lienzo y lo han cambiado por el ratón del ordenador.

El dibujo gráfico es una afición fácil de cultivar que, sin embargo, sin las herramientas adecuadas no es muy sencillo avanzar. Por ello, para quienes están inmersos en esta pasión, esta oferta flash de Amazon puede ser la revelación definitiva: una de las tabletas mejor valoradas de su catálogo online, con casi 1000 valoraciones y casi cinco estrellas doradas, está, solo hoy, rebajada un 20%. ¿Quieres saber qué tienes que hacer para llevártela por menos de 55 euros?

Esta tableta ofrece teclas personalizadas. Amazon

Las prestaciones de este modelo

Una gran herramienta de trabajo. Esta tableta gráfica tiene una superficie grande para poder trabajar lo más cómodamente posible. Además de esta área ampliada, el dispositivo ofrece 12 teclas duras y 16 rápidas para hacer más sencillos los atajos. Estas se pueden personalizar y programar para adaptarlas a nuestras necesidades de trabajo. Además, tiene función de inclinación de 60 grados.

Esta tableta gráfica tiene una superficie grande para poder trabajar lo más cómodamente posible. Además de esta área ampliada, el dispositivo ofrece 12 teclas duras y 16 rápidas para hacer más sencillos los atajos. Estas se pueden personalizar y programar para adaptarlas a nuestras necesidades de trabajo. Además, tiene función de inclinación de 60 grados. Lápiz incorporado. Esta tableta está equipada con un lápiz con batería que ofrece 8192 niveles de sensibilidad a través de la presión, lo que permite obtener todo tipo de trazos para ofrecer una experiencia de uso más real. Este dispositivo es antideslizante y ofrece un agarre cómodo. Asimismo, está diseñado con dos botones para acceder de forma directa al borrador y al pincel.

Esta tableta está equipada con un lápiz con batería que ofrece 8192 niveles de sensibilidad a través de la presión, lo que permite obtener todo tipo de trazos para ofrecer una experiencia de uso más real. Este dispositivo es antideslizante y ofrece un agarre cómodo. Asimismo, está diseñado con dos botones para acceder de forma directa al borrador y al pincel. Sincronización. Gracias a su diseño, no existen retrasos entre nuestras acciones en la tableta y su aparición en la fuente de imagen que estemos usando. Además, sus líneas son delicadas y suaves para ofrecernos todo lo que necesitamos.

Gracias a su diseño, no existen retrasos entre nuestras acciones en la tableta y su aparición en la fuente de imagen que estemos usando. Además, sus líneas son delicadas y suaves para ofrecernos todo lo que necesitamos. Compatibilidad. La tableta gráfica es compatible con sistemas operativos de Windows 7 o posterior, con macOS 10.12 o posterior y Android 6.0 o posterior. Permite conectarse con tabletas, móviles...

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.