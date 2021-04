Pablo Iglesias, sobre la indemnización de 5.300 euros al mes: "Es un derecho que me corresponde"

El exvicepresidente segundo del Gobierno y candidato por Unidas Podemos a las elecciones madrileñas del 4 de mayo, Pablo Iglesias, ha solicitado la indemnización de 5.300 euros mensuales a la que tiene derecho por haber sido miembro del Ejecutivo durante 14 meses.

La percibirá durante un mes dado que tras las elecciones del 4 de mayo tiene el compromiso de tomar posesión como diputado de la Asamblea de Madrid como candidato de Unidas Podemos.

Sobre este asunto ha hablado Pablo Iglesias este viernes en el programa La Hora de La 1. “Es un derecho que me corresponde y durante el tiempo que no sea diputado, pues como han hecho otros muchos exministros y exvicepresidentes, son los ingresos que voy a tener. No va a ser más de un mes", ha afirmado durante la entrevista.

"Cuando hay ministras de UP, esos ministros van en los mismo coches que los ministros del PP o del PSOE, tienen el mismo tipo de protección y cobran los mismo salarios, aunque nosotros donemos una parte del salario que no hacen los demás. Hay algunos que piensan que nosotros no tendríamos derecho a lo mismo que el resto que ha estado antes en posiciones de gobierno. Y hay que entender que eso no puede ser", ha añadido.

"La paga no es vitalicia. En este país solo tiene paga vitalicia el rey emérito y los expresidentes del Gobierno”, ha aclarado.

Por otro lado, Iglesias ha revelado su intención de no presentarse de nuevo a la reelección al secretaría general de su formación. “Creo que no debería presentarme, ya me he presentado 3 veces. Es lógico que cuando se celebre un congreso haya una renovación”, ha asegurado.

También se ha referido el exvicepresidente del Gobierno al acto de Vox en Vallecas y los incidentes ocurridos. "Lo que iba buscando la ultraderecha en Vallecas era provocar incidentes”, ha sentenciado el líder de Unidas Podemos, quien ha defendido el derecho de los ciudadanos a mostrar su rechazo: "Creo que los vecinos de Vallecas dieron un ejemplo de dignindad (...). En Democracia muchas cosas no son admisibles”.

Sobre las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid, Iglesias ha opinado que es el momento de que la izquierda aparque sus diferencias para poder arrebatar el poder al PP. "Las izquierdas cometimos un error: dar una imagen de que estábamos peleándonos todo el rato y eso tuvo un efecto desmovilizador atroz. No me van a escuchar una crítica”, ha manifestado el líder de Podemos, que ha confirmado que seguirá en la Asamblea de Madrid aunque no logre conformar un gobierno de izquierdas: "Estaré allí donde me coloquen los ciudadanos, pero salimos para ganar".