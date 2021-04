L'hostaleria rebutja la “nova maçada” i reactiva les protestes

La Coordinadora Empresarial d'Oci i Hostaleria de la Comunitat Valenciana (CEOH) va manifestar aquest dijous el seu “més absolut rebuig a la nova maçada a les pimes del sector” i va anunciar que reactiva les mobilitzacions davant la decisió de la Generalitat de mantindre la majoria de restriccions i només ampliar de quatre a sis persones el màxim permés per a les reunions en espais públics, com a terrasses de bars i restaurants.

“De nou, i sense haver complit amb els compromisos adquirits sobre la participació del sector en la Mesa de la desescalada de l'oci i l'hostaleria, el Consell anuncia el manteniment d'unes mesures que només des del passat 8 de gener, en el qual es va implantar el tancament a les 17.00 hores i després dels successius tancaments i restriccions d'aforaments i horaris, ja han provocat unes pèrdues acumulades de més de 1.017 milions en l'oci i l'hostaleria. O cosa que és el mateix: 11 milions diaris per a la malparada economia de sector”, va denunciar aquest dijous l'entitat en un comunicat.

La CEOH no ho entén quan la Comunitat té les millors dades epidemiològiques regionals d'Europa, amb una incidència acumulada de 34 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies. Al seu judici, resulta “inconcebible” que no s'adopten mesures que permeten flexibilitzar l'activitat de les pimes.

Tot això, adverteix, tenint en compte el “preu insostenible que ha de pagar un sector que ha vist com des de l'inici de la pandèmia ha perdut més de 10.000 empreses hostaleres i 34.500 llocs de treball”.

Davant aquesta situació, la coordinadora exigeix al president de la Generalitat, Ximo Puig, que “traga de la interminable condemna i ruïna a l'hostaleria i pose la ciència i la tecnologia per a salvar a les empreses del sector”. També critica que “el radicalisme sanitari de la gestió d'aquesta crisi posa de manifest la incompetència del Govern del Botànic per a abordar l'impacte econòmic de la pandèmia, que continua negant els recursos que la Unió Europea i el Govern central han destinat a protegir les pimes i als treballadors dels sectors més afectats per la crisi”.

A dia de hui, la CEOH insisteix que resulta incomprensible que “no hi haja un pla d'ajudes comptant amb els recursos que li correspon a la Comunitat Valenciana dels 140.000 milions de la Unió Europea i els 11.000 milions del Govern destinats a les pimes i les empreses més perjudicades”.