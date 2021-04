Abierta la convocatoria de la III Edición de los Premios Espiga Quesos DOP organizados por Caja Rural de Extremadura

El certamen está dirigido para los quesos acogidos a las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) Queso de la Serena; Queso Ibores y Torta del Casar.

El concurso, bajo la dirección técnica del Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (Intaex), será independiente para cada una de las DOP, contando cada una de ellas con un reconocimiento como Espiga Oro, Plata y Bronce.

A este certamen, que ya se ha consolidado a pesar de su "juventud", podrán concurrir todas las empresas elaboradoras de quesos inscritas en cualquiera de estas tres DOP y que cuenten con certificado en vigor, bajo cualquier marca comercial registrada en la Denominación de Origen, informa en nota de prensa Caja Rural de Extremadura.

En la presentación, realizada por videoconferencia, han participado representantes de las tres Denominaciones de Origen de Queso en Extremadura, Raúl Muñiz en nombre de la DO Queso de la Serena; Javier Jiménez, de la DO Queso de los Ibores, y Ángel Pacheco, de la DO Torta del Casar, además del director técnico del concurso, Rafael Tabla y el director del área de Negocio de Caja Rural de Extremadura, Juan Ramón Gómez, y la gerente del Fondo de Educación y Promoción, María Navarro.

El director técnico ha destacado que se trata de un concurso que con tres ediciones ya se ha consolidado como una referencia en el sector. En la parte técnica, a pesar de la pandemia, no se ha parado y se ha seguido con la mejora continua de los catadores.

Por su parte, el director del Área de Negocio de Caja Rural de Extremadura, Juan Ramón Gómez, ha incidido en la importancia del sector agroalimentario para la economía regional, por lo que realizar acciones como los Premios Espiga es "bueno para todas las partes".

"Supone un reconocimiento al gran trabajo que se hace tanto por los ganadores como por las industrias", ha indicado. El objetivo último, ha insistido Juan Ramón Gómez, es dar la mayor promoción posible a los "magníficos productos de la región".

El plazo para presentarse a este concurso estará abierto hasta el próximo 7 de mayo. El jurado estará compuesto por, al menos, ocho catadores del panel de Cata de Quesos del Intaex y se realizará por el sistema de "cata a ciegas".

El concurso está organizado por Caja Rural de Extremadura, bajo la Dirección Técnica del Intaex, adscrito a la Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, y la colaboración de las tres Denominaciones de Origen Protegidas.