Agresión homófoba en Sol: un hombre intenta ahogar a otro "por maricón"

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido este jueves a un hombre en la Puerta del Sol por agredir a un joven, al que agarró por el cuello e intentó ahogar por el hecho de ser homosexual, según ha informado Telemadrid.

"Un individuo se me ha acercado esta mañana y me ha escupido. Le he preguntado que por qué y me ha contestado que por maricón. En ese momento le he dicho que iba a llamar a la policía y ha empezado a perseguirme. Cuando he llegado a Sol me ha cogido de los brazos, del cuello, me ha intentado ahogar y me ha dado golpes", ha relatado Francisco, la víctima de la agresión homófoba, quien ya ha presentado denuncia.

Los gritos de la víctima alertaron a los agentes que se encontraban de servicio en la zona y que procedieron a la detención del agresor. El observatorio madrileño contra la LGTBfobia ha contabilizado en lo que va de 2021 más de una veintena de agresiones homófobas.