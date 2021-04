El tremendo enfado de Massiel al ser preguntada por las declaraciones de Rocío Carrasco: "Dejadme en paz"

Este miércoles, Rocío Carrasco continuó narrando su historia en su serie documental, llegando hasta su relación con su hija Rocío Flores, las palabras de Antonio David al ir a recoger y devolver a sus hijos o las acusaciones, infundadas según ella, de que Fidel Albiac la había maltratado. Precisamente, con respecto a este último tema, hubo un nombre que también se vio afectado: Massiel.

La cantante, además de otros tertulianos, fue llamada "marioneta de Antonio David" después de que creyera y avivara este asunto. Y es que en un programa de televisión insinuó que, el día que Rociíto desmintió que sufriera maltrato por parte de su pareja, llevaba maquillaje pero parecía que tenía un ojo morado.

Estas palabras le costaron en su día una demanda que se resolvió con el pago de 60.000 euros a la hija de la Jurado "por lesionar su honor al señalarlo de forma reiterada en una tertulia televisiva".

"Es otra marioneta más que se deja embaucar y manipular... Con quien he tenido una relación maravillosa, a quien he querido muchísimo porque ha sido muy amiga de mi madre, se deja embaucar", comentó la protagonista de Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Por ello, muchos eran los que esperaban la reacción de la eurovisiva tras estas palabras, pero parece que no quiere pronunciarse mucho sobre el tema y, en su lugar, ha mostrado su enfado por verse envuelta en este asunto.

Este jueves, Massiel fue preguntada por una reportera de Europa Press en plena calle, pero constantemente repetía que no, "de ninguna manera" iba a entrar, sin poder ocultar su nerviosismo. De hecho, incluso levantó el paraguas para intentar apartar a la periodista.

"De ninguna manera, no entro, no quiero", repetía mientras tapaba la cámara. "Gracias, no es mi vida. ¿Me dejas en paz? Por favor, te lo pido por favor. Estoy pendiente de la vacunación, soy persona de riesgo, dejadme en paz".