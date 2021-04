Melyssa y Tom ya partían de un enfado antes de entrar a Supervivientes, por lo que su relación solo podía ir a mejor. Pero parece que no ha sido así, pues aunque intentaron mantener la calma en la convivencia, no pudieron evitar estallar y reprocharse cosas delante de sus compañeros.

La infidelidad del marroquí a la catalana en La isla de las tentaciones dejó patente para ella el tipo de persona que es él, con quien no quería tener más contacto. Sin embargo, la diseñadora se sorprendió de que no se llevaran tan mal como esperaba en este reality.

"Como te dije aquí tienes un apoyo, pero tampoco me respondas con maldad, que te conozco", le dijo él. "No te contesto con maldad. No es lo mismo que tú me puedas tener un cariño limpio, porque yo no te he hecho nada", argumentó Melyssa.

"Tú tampoco has hecho todo bien", le recriminó Tom, haciendo que la conversación subiera de tono y comenzara a convertirse en un 'lanzamiento de cuchillos'. "Yo cuando he hecho algo he ido y te lo he dicho en tu cara. Porque soy así, así que no vamos a ir por ese terreno. Intenta empatizar con la gente, yo no soy mala", le respondió la catalana bastante enfadada.

Melyssa dando zascas a Tom desde el principio y sin despeinarse #SVGala1 pic.twitter.com/87tsjKja8r — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) April 8, 2021

Pero el marroquí, que se mantenía en sus trece, continuó reprochándole que había sido mala: "Me has insultado muchísimo, a mi novia también". "Mucha suerte tienes de tener la exnovia que tienes, porque si yo hablo... No empieces a decir las cosas que yo digo por detrás porque como empiece a decir las que dices tú... se acabó la buena relación", le echó en cara Melyssa.

"Necesitas a una mujer que esté por debajo de ti, ese es el problema, que yo nunca he estado por debajo de ti", continuó diciendo ella, a lo que él ha contestado: "Siempre hago todo lo que está en mi mano para que mis novias sean felices, lo que estás diciendo es una maldad".

Después, la exparticipante de La isla de las tentaciones 2 decidió apartarse con sus compañeras y les explicó que quería dejar porque no quiere "volver a ser la víctima". Entonces, Tom se acercó para intentar firmar una tregua, pero ella seguía negándose: "No quiero ningún tipo de relación".

TOM no sabe la mujer que a perdido..🥰🥰

#SVGala1 pic.twitter.com/MTQGW8ZSrX — Crema ✌🏻 (@CREMAdLaBuena) April 8, 2021

Habrá que ver cómo evoluciona la amistad o enemistad de estos exnovios, pues de momento ambos han de convivir juntos en la playa del pirata Morgan, ya que fueron elegidos por el público. Aun así, parece que Melyssa parte como una de las grandes favoritas, pues la audiencia eligió su salto como el mejor de todos y la nombraron la primera líder de la edición.