El tenso encuentro de Alexia Rivas y Marta López en 'Supervivientes': "Si quieres una guerra, tenemos una guerra"

El encuentro entre Marta López y Alexia Rivas en Supervivientes 2021 era uno de los más esperados -con permiso de Melyssa y Tom-, y, aunque algunos programas ya avanzaron que habían tenido una pequeña discusión en la convivencia, parece que cuando se vieron por primera vez en el reality fueron ambas en son de paz.

Obviamente, el programa no da puntada sin hilo, y la primera en llegar fue Marta López, quien estuvo poco tiempo sola, pues enseguida llegó con su maleta Alexia. "Es la primera vez que nos vemos, encantada", le dijo en ese momento la exreportera de Socialité, a lo que su compañero contestó irónicamente: "Sí, que ilusión, la verdad".

La charla comenzó a fluir con algo de tensión, pero parecía que ambas estaban más o menos de acuerdo en sus argumentos. "Creo que al final yo no tengo la culpa de lo que sucedió", dijo Rivas. "Para nada, siempre lo he dicho, nunca me he metido contigo. Solo cuando has dicho alguna mentira, que lo entiendo porque supongo que estabas enamorada", respondió López.

Primer encuentro entre Marta y Alexia #SVGala1 pic.twitter.com/JsFTxWIv53 — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) April 8, 2021

"¿Tampoco me llamaste vaga?", le preguntó la periodista, aumentando la incomodidad entre ellas. "Dije que probablemente Alfonso se aburriría de estar con una persona que no tenía un trabajo y que no hacía nada", argumentó la colaboradora de Sálvame, a lo que la joven contestó: "Llevo trabajando desde los 19 años".

Entonces llegó Melyssa y cortó la conversación. "Hombre Melysssa, gracias, nunca me hubiera hecho tanta ilusión verte", le dijo la exconcursante de GH 2. Pero poco duró la calma, pues siguieron hablando del tema. "No te tengo ningún rencor ni nada de nada, si tú quieres podemos seguir, si quieres una guerra, tenemos una guerra...", le dijo Alexia Rivas. "Yo voy a empezar de cero con todos, incluida tú". "Vale pues entonces no digas mentiras", zanjó Marta López.

Cambian la tensión por discusión

Como ya se vio en los avances, la cordialidad quedó a un lado tras unos días de convivencia, y Marta López estalló contra su compañera de concurso al oírla hablar del ya famoso 'Merlos Place'.

"Eres una mentirosa y lo serás siempre. El día que apareciste en el vídeo ese señor me mando un mensaje diciéndome que quería casarse conmigo y que me quería. Te lo dije, yo tuve que justificar todo eso porque vosotros por detrás estabais intentando demostrar lo contrario", le espetó la tertuliana.

La aventura aún no ha comenzado y ya se masca la tragedia entre @MartaLopezTV y @alexiarivass...



❗ Esta noche a las 22:00h arranca #Supervivientes2021 en @telecincoes 🌴 pic.twitter.com/Wv1Bz5GSNO — Supervivientes (@Supervivientes) April 8, 2021

"Eché en falta que en algún momento dijeses: 'Disculpa Marta'", recriminó. "Tu novio era él, no yo", respondió la exreportera de Socialité.