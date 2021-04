Tamara Falcó, en 'El hormiguero': "Preferiría que no me pusieran la vacuna de AstraZeneca, prefiero la de Pfizer"

Tras la entrevista por videollamada a Marta y Marilia de Ella baila sola este jueves en El hormiguero, Pablo Motos dio paso a la tertulia con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

Tras charlar sobre una anécdota sobre moda entre Roca y del Val, el presentador quiso comentar con sus colaboradores el ritmo de la vacunación contra el coronavirus en España.

"Las vacunas se han hecho con unos protocolos tan acelerados que cualquier cosa te da un poco de reparo. Posiblemente sea muy segura la de AstraZeneca, pero...", afirmó Falcó, sembrando la duda sobre el medicamento.

Tamara Falcó, en ‘El hormiguero’. ATRESMEDIA

Motos le preguntó: "¿Tú te la pondrías?", a lo que la hija de Isabel Preysler le contestó que "preferiría que no, la verdad. Desde un principio dije que quería la de Pfizer y os metisteis todos conmigo".

"Es verdad que el primer día Tamara dijo que se pondría esa", recordó el presentador, que le preguntó si a su madre le habían puesto vacuna: "A ella no, no le han llamado todavía. A Mario -Vargas Llosa- y a mi abuela, sí", respondió Falcó.

El valenciano le preguntó a Falcó si se vacunaría con la Sputnik, que sin dudar le contestó que no, pero "porque he visto los memes. Me quiero vacunar con una estadounidense porque soy pro americana y estoy segura de que es la que mejor resultado dará".