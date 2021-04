Ábalos, sobre el recurso contra la ley gallega de salud, afirma que "los límites de la Constitución los establece el TC"

"Lo que queda dentro de la Constitución, queda dentro de la Constitución, por lo que nadie tiene que alarmarse, nadie tiene que preocuparse por lo que establezca la Constitución, los límites de la Constitución, que los establece lógicamente el Tribunal Constitucional", ha señalado.

Preguntado por las diferencias con la Xunta en un acto en Santiago de Compostela en la jornada previa a su reunión con el máximo mandatario Autonómico, Alberto Núñez Feijóo, Ábalos ha considerado que "nadie debe preocuparse por eso". "Al menos los que defendemos la Constitución", ha subrayado.

"Yo soy constitucionalista también para Cataluña, para Galicia y para cualquier parte, lo que queda dentro de la Constitución, queda dentro", ha afirmado el ministro.

Con todo, ha asegurado que desde su ministerio no hay "ninguna aspereza" con la Xunta y ha apelado a la "lealtad" entre instituciones, además de a la colaboración. "Desde el ministerio no tenemos ningún problema con la Xunta, hace poco tuvimos una reunión en Madrid, allí nos comprometimos a seguir manteniendo esas reuniones de un modo periódico..., la siguiente correspondía en Galicia y no ha pasado ni un mes", ha destacado.