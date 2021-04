Vox pide regular la limpieza de las micciones de las mascotas en las calles

La concejal de Vox en Granada Beatriz Sánchez Agustino ha explicado las protestas de los comerciantes del centro sobre las micciones "en cada esquina y escaparate", una conducta que "se repite en todos los barrios de la ciudad". "El centro de Granada, una zona comercial y turística, padece un problema de suciedad y de orines de los perros que exige de una solución".

"El Ayuntamiento ha aprobado recientemente la nueva ordenanza de tenencia de animales, pero Vox no ha podido presentar alegaciones puesto que venía del anterior equipo de gobierno y estaba agotado el plazo de la presentación de las mismas antes de las elecciones de 2019, por lo que este Grupo no pudo ni siquiera participar en la elaboración de la normativa", ha manifestado Sánchez Agustino, quien ha explicado que "esta ordenanza no contempla, como ocurre en muchas otras capitales de provincia de Andalucía y de toda España, la prohibición de orinar en algunos sitios en la vía pública, que supone además un elevadísimo coste de limpieza para los comerciantes"

"Proponemos modificar la ordenanza para contemplar la exigencia de limpiar las micciones de las mascotas en la vía pública, como ya se hace en otras ciudades", para lo que VOX está preparando una iniciativa que presentará en el Pleno del mes de abril, ha revelado Sánchez Agustino.

Por otra parte, la concejal de Vox en Granada Mónica Rodríguez Gallego ha mostrado el apoyo al comercio granadino, cuyos miembros "pagan sus impuestos y que no siempre están siendo bien tratados por parte del Ayuntamiento". "Hemos solicitado en varias ocasiones beneficios o exenciones en los tributos municipales que les puedan ser de ayuda a los comerciantes y hosteleros, además de que hemos presentado iniciativas como la que ahora ha hecho suya el equipo de gobierno: que los comerciantes pudieran sacar su 'stock fuera' para así atraer a más clientes, cumpliendo siempre las medidas de seguridad correspondientes", ha agregado.