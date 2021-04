València amplia el contracte de teleassistència i acaba amb la llista d’espera

La regidora de Servicis Socials de l'Ajuntament de València, Isabel Lozano, ha anunciat que aquest divendres la Junta de Govern Local aprovarà ampliar a 900 persones més el servei de teleassistència municipal de València, fet que comporta un augment del 15%.

D’aquesta manera, s'augmentarà el nombre de persones a les quals el consistori atén i s’arribarà fins a un total de 6.900. Per dur endavant aquesta millora, l'Ajuntament farà una inversió de 31.500 euros, quantitat amb la qual l'Ajuntament de València acaba amb la llista d'espera actual que té el programa de teleassistència, que se situava en les 800 sol·licituds pendents.

Lozano ha destacat la “importància que té aquest servei en la millora de la qualitat de vida i l'autonomia de la gent gran de la nostra ciutat. I, especialment de les que es troben en situació de vulnerabilitat, ja siga per edat, aïllament social o problemes de salut. Amb aquesta ferramenta potenciem la seua autonomia personal i la del seu entorn, i així facilitem la permanència en el seu domicili el major temps possible, mantenint per ells mateixos el control de la seua vida”.

La teleassistència és una prestació tècnica d'atenció, suport personalitzat i intervenció social que funciona a través de la línia telefònica, amb un equip de comunicació i informàtic específic ubicat en un centre d'atenció social i en el domicili dels beneficiaris.

A través d'un penjoll o polsera les persones usuàries poden entrar en contacte verbal amb un professional immediatament, i tenen assistència de manera ininterrompuda i permanent les 24 hores dels 365 dies de l'any, el que dóna resposta immediata i adequada a una crisi, situacions d'emergència, necessitat social, soledat o aïllament. Es tracta d’un servei professionalitzat i en contacte amb els sanitaris, a diferència d’altres tipus de projectes.

“A més, cal recordar que aquest govern municipal ha ampliat les persones destinatàries que poden beneficiar-se d’aquest servei de teleassistència; i és que, a més de les persones majors de 65 anys, les persones amb diversitat funcional de més de 18 anys que, tot i tindre cobertes les seues necessitats bàsiques d'habitatge, alimentació, higiene personal i domicili, estiguen vivint soles o amb altres persones d'idèntiques característiques, també l’estan rebent”.

Nou contracte dotat amb més de 9 milions d’euros

D'altra banda, Lozano ha avançat que s'està preparant una nova contractació que incrementarà el nombre de beneficiaris en un 20% inicial, passant de 6.000 a 7.200. A més a més, es podria ampliar addicionalment en un 20% més, de manera que el nombre de beneficiaris passaria a ser de 8.400 persones usuàries. Per a això, el pressupost que es destinarà passarà de 6.468.384 euros a 9.055.737,60 euros, un 40% més.