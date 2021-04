L'Ajuntament de València se suma al Dia Mundial del Poble Gitano amb una crida a la igualtat de tracte

Al costat del vicepresident de la Federació Autonòmica d'Associacions Gitanes de la Comunitat Valenciana (FAGA-CV), Francisco Santiago, i la responsable de l'Associació de Dones Gitanes ROMI, Dolores Santiago, Ribó ha defès la necessitat de continuar treballant braç a braç amb aquest col·lectiu "que ha sigut perseguit al llarg de la història fins als nostres dies".

"Hui encara veiem l'odi cap a l'ètnia i la cultura gitana, en molts països, també a Europa, on s'ataca la comunitat gitana fins i tot des dels governs", ha lamentat.

El primer edil ha assenyalat que aquest Dia Mundial del Poble Gitano es commemora amb "un motiu de felicitat més": "La constitució del Consell Valencià del Poble Gitano", impulsat per Conselleria d'Igualtat.

"Treballar amb el poble gitano significa posar en funcionament mecanismes de cogovernança com aquest, i dotar de recursos les polítiques actives dirigides especialment cap al poble gitano, com per exemple les de formació i inclusió laboral que emprenem, tant la pròpia Conselleria com l'Ajuntament de València", ha ressaltat l'alcalde.

L'alcalde de València ha destacat la necessitat de continuar treballant amb el poble gitano, i ha destacat que "no ens hem d'anar lluny per a comprovar que la discriminació, en forma de prejuí, a voltes està ben a prop, als nostres barris". "Per açò resulta tan necessari comprendre i fer comprendre la realitat gitana", ha afegit.

Per la seua banda, Isabel Lozano ha posat en valor "la contribució del Poble Gitano al progrés i a la cultura de la societat, en diversos camps, com el comerç, l'empresa, la medicina, l'advocacia, l'universitat, l'educació, la mediació social, l'activisme, la política, la moda, la cultura, l'art i tants altres".

Joan Ribó i Isabel Lozano han ressaltat les iniciatives municipals encaminades a "superar l'estigmatització del poble gitano, l'apoderament de la població d'aquesta ètnia i la inserció laboral"., tals com el Pla d'Inclusió i Cohesió Social 2021-2025, el Projecte Kumpania per a l'èxit educatiu en la infància i adolescència gitana juntament amb Igualtat, el programa d'inserció sociolaboral, formació i acompanyament social en Cabañal-Canyamelar-Cabo de Francia, el projecte 'València Inserta' i el Cens de Vivenda Precària.