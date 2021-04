Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, estalla contra quienes opinan que tiene "la vida resuelta": "Las cosas no van así"

Carla Vigo Ortiz ha estallado contra quienes opinan que por compartir apellido con la reina Letizia, su tía, tiene "la vida resuelta". La joven ha expresado su malestar a través de unas stories en Instagram, donde cuenta con más de 14.000 seguidores y publica contenidos sobre sus ideas y su estilo de vida.

La joven, de 20 años, está acostumbrada a recibir comentarios negativos por su relación con la Casa Real, pues su madre es la fallecida Érika Ortiz, y por las supuestas facilidades que este vínculo le brinda para combinar sus estudios con proyectos profesionales relacionados con la moda y los productos de belleza.

De hecho, el pasado mes de marzo, la joven debutó como modelo para una firma de ropa low cost, algo por lo que recibió una lluvia de críticas de la que no dudó en defenderse. Y también es la imagen de una popular marca de perfumes en la que el producto lleva su nombre.

"Yo es que ya no sé cómo decir las cosas. Por favor, que se os meta en la cabeza: yo no tengo la vida resuelta. ¿Sabéis cuánto me ha costado hacer un anuncio? Años de ir a castings, y que ni siquiera me llamasen. Si ahora me está yendo mejor es porque me lo estoy trabajando. Pero, ¿qué pasa?, ¿como no se ve, no existe? Las cosas no van así", se quejó tras recibir algunos reproches.

La sobrina de la monarca considera que es muy sencillo "hablar sin saber", y ha demostrando el recorrido formativo que acumula en disciplinas como el canto, el baile o la interpretación. "Y sí, a lo mejor tengo facilidades, ¿pero qué pasa? ¿que de la parte oscura no habláis? De verdad, lo que hay que aguantar", ha añadido.

"Y, aparte, ¿qué hay de malo en tener facilidades? Mientras luego yo demuestre que valgo no creo que tenga nada de malo. Y sé que hay mucha gente que me dice que no sirvo para actriz o cosas así, pero es que no me habéis visto actuar y no sois quién para juzgar", ha zanjado.