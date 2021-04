Cvirus.-Oltra defèn la compra centralitzada de vacunes a Europa però creu que la UE hauria de "canviar la seua política"

Així s'ha pronunciat Oltra en una entrevista en Ràdio Nacional, on ha advocat per "vacunar al màxim de persones possibles cada dia" per a evitar que els països en els quals no s'està duent a terme aquest procés és convertisquen en reservoris" on el virus pot mutar per a escapar als vacunes existents. Per açò, considera que s'hauria de recolzar l'extensió a tothom dels injeccions ja seguisca per "motius humanitaris" com per "pur egoisme".

Preguntada sobre la vacuna russa, ha criticat que el fet que la Va unir Europea no la compra pareix tindre més relació amb "moviments de pes polític i geopolític en el món" que amb "evidències científiques".

Segons Oltra, sobre la vacuna Sputnik "ja han dit organismes internacionals que te resultats equiparables a la Pfizer". "No adquirir-la no te una explicació científica, eixa és la qüestió", ha indicat.

Respecte als territoris que han anunciat l'intent o la compra de vacunes russes dins de la UE (Madrid i l'estat alemany de Baviera), ha demanat evitar "entrar en una guerra entre territoris". "No per molts diners que un tinga es'n va a poder posar la vacuna abans que els persones que més ho necessiten", ha indicat, i ha advocat per seguir els criteris comuns europeus a l'hora de vacunar primer als persones vulnerables perquè "dóna equitat i decència als persones".

A més, ha advocat per liberalitzar els patents, i ha recordat que aquesta idea és va aprovar en el ple del Consell fa dos mesos a proposta de la conselleria que dirigeix (Igualtat) i la de Participació. També ha instat a demanar-li al Govern d'Espanya que en els fòrums europeus "plantege l'adquisició de vacunes més enllà de la UE".