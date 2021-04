Espadas pide a Aguirre una reunión urgente para aclarar "malentendidos" sobre los actos de Feria

En un comunicado, el alcalde ha lamentado las palabras del consejero aludiendo a una conversación sobre los actos programados para la primavera en Sevilla que no se ha producido en ningún momento. "Hemos mantenido desde el inicio de la crisis sanitaria un clima de lealtad y cooperación institucional ejemplar".

"Hay pocas instituciones que hayan trabajado con tanta seriedad, tanto rigor y tanta colaboración con la autoridad sanitaria como el Ayuntamiento de Sevilla. Es fundamental que no nos desviemos ni un milímetro de ese camino porque la salud pública es lo primero. Es importante no contribuir a la confusión ni aludir a conversaciones que no se han producido", ha apuntado el alcalde.

Espadas ha incidido en que desde el principio de la pandemia el Ayuntamiento haconsultado cualquier actuación o iniciativa que se pudiera desarrollar en la ciudad y "no se ha dado ni un paso que incumpliera las recomendaciones sanitarias. Cadamedida que se ha adoptado se ha hecho consultado la normativa sanitaria y trasladando la iniciativa a Salud. No se va a hacer nunca nada a espaldas de la autoridad sanitaria", ha añadido.

De hecho, la suspensión de las fiestas de la primavera se acordó en el mes dediciembre, tal y como la Consejería de Salud indicó, después de una reunión entre el alcalde y el consejero en la que se puso de manifiesto que en los meses de marzo y abril Sevilla podría seguir en una situación de riesgo de contagios, como estáocurriendo. "Fue un acuerdo adoptado con la máxima lealtad que sirvió además como punto de partida para las decisiones que se fueron adoptando en otras ciudades andaluzas", ha añadido el regidor hispalense.

Tras la suspensión de las Fiestas de la Primavera, y tal y como se anunció en sumomento, la ciudad ha adoptado medidas que, de acuerdo con la normativa, "permitieran apoyar a los sectores económicos más afectados por la crisis sanitaria". "Así ocurrió con la programación cultural en Navidad, con todas las actividades planteadas durante la Semana Santa y con las iniciativas que se están abordando para la semana en la que estaba programada la Feria de Sevilla".

Asimismo, el Ayuntamiento ha trasladado en repetidas ocasiones a la Junta deAndalucía su disposición a colaborar, a aportar recursos humanos como el personalsanitario municipal o espacios públicos y a contribuir a cualquier medida que puedaservir para frenar los contagios y proteger la salud, concluye el comunicado.