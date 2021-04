Coronavirus.- Los grupos políticos de Alcalá la Real llaman a la responsabilidad ante el aumento de los contagios

La tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días se ha situado en 529,7, por lo que se espera que el municipio cambie de nivel y la Junta de Andalucía tenga que aplicar medidas más restrictivas.

Los grupos han insistido en un comunicado conjunto en la importancia de cumplir la normativa anticovid "máxime ahora que podemos dar un paso atrás y tener que endurecer las medidas establecidas".

Añaden que "superar la tasa de incidencia de 500 es un mal indicativo que puede suponer un castigo muy injusto para todos aquellos que no han dejado de poner de su parte, de sacrificarse y cumplir las normas".

"Aunque las consecuencias nos afectan en conjunto, el deber es individual, de cada uno, por eso rogamos encarecidamente que por favor no se incumplan las medidas anticovid vigentes", señalan en su llamamiento.

Recuerdan que la salud "está en nuestras manos y que, sin responsabilidad, el riesgo no dejará de crecer". El Ayuntamiento ha concedido la Medalla de Oro de la Ciudad a los sanitarios del municipio y por eso los tres grupos con representación en el Ayuntamiento han suscrito un manifiesto para intentar que el mensaje "cale" en la ciudadanía y "con el esfuerzo de todos, la tasa vaya bajando".

Así, piden la colaboración de toda la ciudadanía para que los contagios decrezcan. "Debemos ser muy rigurosos y no olvidar que sigue siendo imprescindible usar correcta y permanente la mascarilla, mantener la distancia social y aplicar las medidas higiénico- sanitarias recomendadas". Subrayan que "mientras la vacuna no llegue a todos, es con lo único que podemos luchar frente al virus" y por eso piden prudencia en las reuniones familiares y no bajar la guardia porque "el peligro no ha pasado".