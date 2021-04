Giner critica que el primer trimestre acabe amb un 2% d'inversions executades

El regidor de Ciutadans ha subratllat que "segueix sense entendre com no s'agilitzen" les transferències amb la Generalitat, de les quals solament s'han recaptat 168.064,43 euros dels 47.485.218,91 milions compromesos, segons ha denunciat la formació en un comunicat.

"De fet -ha afegit Giner-, vam seguir esperant al fet que siguen reconeguts els drets per part de l'ajuntament i l'obligació de la Generalitat per a percebre totes les transferències de l'any passat, 2020, i per açò des del partit seguim preguntant per aquest assumpte en la Comissió d'Hisenda".

En relació amb les inversions per àrees o delegacions, el líder de la formació taronja ha explicat que tampoc veuen inversions en la renovació del clavegueram de la ciutat". "En el proveïment d'aigües el nivell d'execució tan sol és d'un 5,18% ni tan sols en la construcció i remodelació de jardins hem comprovat s'hi ha fet gens. Solament estan fent màrqueting del que volen fer sense fer", ha retret el portaveu.

Fernando Giner ha defès que la seguretat dels ciutadans és "primordial" i, sota aquesta premissa, ha criticat que el govern municipal "segueix sense invertir en vestuari de la nostra policia ni en els servicis tècnics". "Tenim constància d'adjudicacions, però ja veurem quan arriba la indumentària", ha postil·lat.

URBANISME

El regidor ha explicat que "l'àrea d'Urbanisme té un nivell d'execució del primer trimestre molt baix, per no dir baixíssim, i solament compleix en millores d'infraestructures d'obres pendents d'altres anys mentre en Vivenda solament destaca la rehabilitació d'edificis en el Cabanyal-Canyamelar, amb un 11% d'execució".

Finalment, en renovació d'enllumenat, ha assenyalat que el nivell d'execució és del 0,38% pel que "l'interés a millorar la il·luminació i minorar la contaminació lumínica és molt baix".

ESPORTS I CEMENTERIS

El portaveu de Ciutadans ha manifestat que "en Esports solament s'ha executat un 1,4% en tres mesos i solament en l'inici de la construcció d'instal·lacions esportives, encara que, açò sí, els treballs de les IDES, o zones esportives de barri, van començar amb retard a la fi de gener".

"En Cementeris no han fet gens en tres mesos excepte adjudicar per urgència la construcció de nínxols en el Cabanyal i el General, sense especificar en les resolucions al fet que tres empreses van demanar pressupost, com a marca la instrucció municipal".