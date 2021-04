Critican a Ana María Aldón por redes sociales y ella pide ayuda: "Si os pasara a vosotras, ¿qué le contestaríais?"

Ana María Aldón no es de las famosas con las que más fans cuenta en redes sociales, pero tiene su pequeña comunidad con la que comparte todo tipo de contenido.

Entre las publicaciones que deja ver a sus 12.000 seguidores de su perfil de Instagram se encuentran varias en familia, pero sobre todo predominan fotografías con sus estilismos. Gracias ello también tiene la oportunidad de colaborar con marcas de vez en cuando.

Uno de sus últimos compromisos publicitarios ha desatado la incredulidad de la mujer de Ortega Cano, que se ha topado con uno de esos conocidos haters después de haber compartido varios looks de una marca de prendas de ropa.

Sobre ello se ha querido pronunciar a través de unas stories: "Me río por no llorar. He recibido un comentario de una señora y me escribe lo siguiente: ‘Te ves ridícula. Vístete acorde con tu edad’. A mí no se me ocurre".

Ante esta situación en la que se ha visto criticada por su forma de vestir, Ana María Aldón ha decidido pedir ayuda a sus seguidores: "No se me ocurre qué contestarle a la señora. Ayudadme, qué le contesto de verdad. Si os pasara a vosotras, ¿qué le contestaríais?".