La alcaldesa de Puertollano, con los trabajadores de Repsol: "La transición no puede ser excusa para perder empleo"

En el transcurso de una comparecencia urgente con los medios de comunicación, y tras mantener contactos con la dirección de la empresa y algunas secciones sindicales, Rodríguez ha reconocido que "comprende" las circunstancias de crisis y de caída de consumo que han "obligado" a la compañía a tomar la decisión, pero ha advertido de que el modelo de transición energética "no solo no debe afectar al empleo, sino fortalecerlo". "La transición energética no puede ser una excusa para perder empleo", ha remachado.

En este sentido se ha mostrado confiada en que la empresa se halle en una "situación temporal" y recupere la normalidad a medida que avance la vacunación y se mitigue la crisis económica propiciada por la pandemia.

Así, ha expresado su deseo de que "se supere lo coyuntural antes de lo previsto" y las negociaciones del ERTE fructifiquen en un tránsito "ordenado y justo" que amortigüe el planteamiento inicial del expediente y sus consecuencias, tanto para la plantilla como para las empresas auxiliares.

Tras reiterar la apuesta de Puertollano por un nuevo modelo de industria sostenible con el apoyo de los fondos comunitarios Next Generation, la regidora ha recordado que "Puertollano debe mucho a Repsol, pero también Repsol debe mucho a Puertollano", y que la transición energética "no puede ser una excusa para perder empleo".

La alcaldesa ha relatado que precisamente este martes trasladó a la vicepresidenta cuarta del Gobierno de España, Teresa Ribera, su inquietud ante este parón de la actividad industrial. "Pude manifestarle que Puertollano está comprometido con la transición y que somos una ciudad resiliente y que queremos hacer de ello una oportunidad para el empleo", ha aseverado.

Rodríguez también compartió con la ministra las oportunidades que se abren para la ciudad con la presentación de diversas propuestas, incluido Repsol, a los fondos de recuperación Next Generation.

En este sentido, ha expresado su confianza en que la empresa se "entienda" con el Gobierno de España. "Se ha de conseguir una transición ordenada; igual que pide Repsol en lo legislativo también pido que lo sea con los puestos de trabajo", ha concluido.