Cvirus.- Puig adverteix que les anàlisis de les aigües residuals apunten a "un cert repunt" de contagis

Puig, en roda de premsa per a informar dels acords de la Taula Interdepartamental, ha confirmat que aquestes anàlisis apunten a un augment de casos, però ha explicat que cal veure si aquesta previsió es confirma ja que també cal tindre en compte que durant aquestes vacances també hi ha hagut "molta mobilitat interna a la Comunitat Valenciana".

En eixe sentit, ha apuntat que és un indicador que "sí que fan pensar que és possible que les conseqüències de la Setmana Santa" porten a un cert repunt de contagis i per açò ha insistit que cal ser "prudent" a mantindre les restriccions perquè encara "no sabem amb rigor" com evolucionarà la situació.

En qualsevol cas, ha destacat que, malgrat que encara no hi ha dades d'aquests dies de vacances de la ferramenta creada pel grup d'experts, coordinada per la Comissionada de la Presidència de la Generalitat per a l'Estratègia Valenciana per a la Intel·ligència Artificial, Nuria Oliver, per a gestionar la lluita contra la Covid-19, "sí que hi ha una constatació que a la Comunitat Valenciana s'ha seguit més que en altres parts d'Espanya i Europa les mesures restrictives".

En eixe sentit, ha ressaltat que aquesta enquesta ciutadana confirma que en els últims mesos la Comunitat Valenciana s'ha consolidat la restricció de contactes socials i de la mobilitat.