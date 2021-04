Cvirus.- Puig creu que reunir-se amb els productors de Sputnik mentre no estiga autoritzada és "una irresponsabilitat"

Així s'ha pronunciat Puig en la roda de premsa posterior a la comissió interdepartamental d'aquest dijous, on ha demanat que "totes les vacunes autoritzades per l'Agència Europea del Medicament és puguen adquirir per a avançar en la vacunació". "Com més prompte millor puguem immunitzar al conjunt de la població, abans recuperarem l'economia", ha asseverat.

No obstant açò, ha incidit que "qui ha de comprar és Europa". "Si és decideix una altra cosa en un altre moment, veurem, però el procés està donant un bon resultat malgrat l'absència de les diferents vacunes", ha indicat, al mateix temps que ha apuntat que "no és el mateix comprar altres elements que vacunes", on "la seguretat és l'element clau".

D'altra banda, preguntat respecte a si existeix "malestar" en el govern per la seua reunió amb representants de la farmacèutica Janssen a Espanya, Puig ha dit no tindre constància "en absolut" de cap malestar, i ha considerat que "no tindria cap tipus de substanciació".

De fet, considera que li "correspon" reunir-se amb representants dels operadors farmacèutiques relacionades amb la vacunació a ser l'administració que executa el pla, i ha reiterat que la Generalitat manté una relació amb Janssen des de "fa molt temps" que va incloure la compra del medicament per a l'Hepatitis C en 2015.

Per açò, ha abundat que no veu "cap situació recriminable" en la seua trobada i que actua "amb la màxima lleialtat als valencians, al Govern d'Espanya i a Europa". A més, ha defès que va ser una reunir "transparent, a la vista de tot el món" i que és van conéixer els seues conseqüències.

També ha postil·lat que és va reunir amb el director general de Janssen a Espanya, "no amb un intermediari ni amb una persona que estiguera especulant".