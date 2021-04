AMP.- Cvirus.- La Comunitat amplia a sis els consumidors en terrasses i a dos els nuclis en espais privats

A partir del dilluns 12 s'amplien de quatre a sis el nom de persones permeses per a reunions en espais públics, com a taules de terrasses o esport en el carrer, i d'un a dos els nuclis familiars en l'àmbit privat. També és flexibilitzaran les condicions per a visitar les residències de majors immunitzades perquè, excepte algunes excepcions, el 100% dels seus usuaris i treballadors estan vacunats.

Així ho han anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, i la consellera de Sanitat, Ana Barceló, després de la taula interdepartamental COVID. Les noves mesures estaran en vigor durant dos setmanes a la Comunitat, que segueix amb la incidència acumulada més baixa d'Espanya i Europa.

"La resta segueix igual perquè és el que aconsella el sentit comú. Confiem en la ciutadania i seguim amb la màxima cautela", ha justificat Puig després d'agrair el sacrifici dels valencians i el treball admirable dels sanitaris per a "tindre per fi una situació de control de la pandèmia com al principi de l'estiu".

El nou paquet de mesures estarà en vigor fins al diumenge 25 d'abril, amb la previsió que la pròxima taula interdepartamental és reunisca el dijous 22 i la Conselleria de Sanitat mantinga prèviament reunions amb els sectors afectats, tant els econòmics com els socials i culturals.

Si les dades actuals és consoliden, Puig ha promès avançar en la flexibilització de les restriccions i ha reiterat que "no duraran ni un dia més del necessari". El 4 de maig tindrà lloc l'última taula interdepartamental i la Comunitat alçarà el tancament perimetral si finalment decau l'estat d'alarma el 9 de maig com va anunciar Pedro Sánchez. "Ens queda solament un mes per a arribar a eixa situació", ha encoratjat.

Fins llavors és mantenen les restriccions actuals: tancament de l'hosteleria a les sis de la vesprada, dos hores abans que els comerços no essencials, amb terrasses al 100% de la seua capacitat i interiors al 30%. També segueix el toc de queda als 22 hores.

Com a balanç, Puig ha destacat que aquestes últimes mesures "recompensaven l'esforç de la ciutadania i aportaven el marc normatiu més cautelós". Des d'aleshores, la incidència acumulada a 14 dies ha baixat fins a uns 32 casos per cada 100.000 habitants, la qual cosa suposa "la menor presència del virus de tota Espanya", cinc vegades per davall de la mitjana nacional.

BAIXADA DRÀSTICA DE LA MORTALITAT

Dos tendències "rellevants" són que el nom de persones hospitalitzades a la Comunitat s'ha reduït a la meitat en tres setmanes i la baixada "dràstica" de la mortalitat per COVID perquè "en els últims 23 dies ha mort la tercera part dels persones que en els 23 anteriors".

"En dos dies de febrer morien més valencians que en aquestes tres setmanes", ha il·lustrat el president, insistint que salvar vides continua com a principal objectiu. A més, ha posat l'accent que és un assoliment conjunt: "Solament puc donar els gràcies a la ciutadania, mai podíem haver fet gens tan important tots junts".

A més, cal afegir la previsió que entre aquest dijous i divendres s'aconseguisca la xifra d'un milió de dosi de vacunes administrades a la Comunitat, després d'aconseguir els 12,4 per cada 100.000 habitants en "una posició millor que França, Alemanya o el Canadà". També és la quarta autonomia d'Espanya amb més proporció de vacunes administrades, el 81% dels rebudes.

Ximo Puig ha confiat que la previsió del Govern d'arribada de vacunes és "molt esperançadora". "Però necessitem més, solament la vacunació universal farà possible superar una pandèmia global", ha insistit, i ha garantit que ho defendrà "on siga necessari" com va fer a Brussel·els per a la liberalització de patents.

L'únic camí, ha proclamat, és que la vacunació siga segura, eficient i universal, a més d'actuar "amb la màxima prudència i sempre en proporcionalitat". "Sense presses, sense precipitacions, perquè desconeixem l'impacte de Setmana Santa i en el nostre entorn estan patint augments molt preocupants. No ens podem confiar", ha emfatitzat.

PLA RESISTIR +

En definitiva, al seu juí, s'obri una eixida de la pandèmia que requereix de "gestió rigorosa, unitat i màxima sensibilitat social" per a compensar a tots els afectats. Puig ha ressaltat així les 68.000 sol·licituds rebudes al pla 'Resistir' i ha promès que les ajudes arribaran al 95%, així com que els dels autònoms és faran efectives entre abril i maig.

El president valencià també ha avançat que la Generalitat prepara el "Resistir +", la segona edició d'aquest pla, per a quan reba més aportacions del Govern, "650 milions que afectaren a quasi cent sectors de l'economia valenciana afectada per la crisi".