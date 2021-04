Cvirus.- Hosbec demana al Govern i CCAA "planificació" per a fer "compatible" la vacunació amb vacances d'estiu

La patronal ha assenyalat en un comunicat que la vacunació massiva coincidirà amb els mesos vacacionals "per excel·lència" de juliol i agost, per la qual cosa la informació i planificació per als turistes "va a ser essencial per a compatibilitzar vacances amb vacunes".

Per açò, sol·licita a les administracions que realitzen els "ajustos necessaris" perquè les últimes decisions preses sobre 'AstraZeneca' "no retarden més el calendari previst".

"L'anunci que va realitzar el president del Govern, Pedro Sánchez, de centrar la vacunació massiva per a la major part de la població adulta espanyola durant els mesos de juliol i agost de 2021 ha sigut rebuda amb preocupació pel sector turístic de la Comunitat Valenciana per la seua coincidència en el temps amb el període vacacional per excel·lència a Espanya i a Europa", sosté la patronal hotelera.

Així mateix, Hosbec assenyala que "també preocupa" l'últim anunci de "limitacions" per a la vacuna d'AstraZeneca, "per si poguera retardar o complicar encara més arribar a l'objectiu de la immunitat de grup per a finals de l'estiu".

"El propòsit de tindre vacunada al 70% de la població adulta per al mes de juny ja no es va a complir i se'n van a acumular tres mesos de retard per la ineficaç campanya de vacunació que s'ha dut a terme durant el primer trimestre de l'any, sense que s'hagen complit cap dels objectius plantejats durant aquest període", exposa la patronal.

Així mateix, afig que "no és possible" que s'establisquen terminis "tan peremptoris" com els quals s'estan donant en aquests moments, de 24 hores, perquè les persones acudisquen al seu punt de vacunació, perquè "açò farà impossible l'activitat turística a Espanya". "Tots els ciutadans estaran molt temorosos de viatjar per la incertesa i la por de ser cridats durant el seu viatge", afirma Hosbec.

"PLANIFICACIÓ EXHAUSTIVA"

Igualment, proposa que, per a poder fer compatible la vacunació amb els viatges, és necessari fer "una planificació exhaustiva que permeta a cada persona conéixer amb antelació la data o període aproximat de la seua crida de manera que puga també planificar les seues vacacions anuals".

Al mateix temps, assenyala que aquests detalls de procediment "han de ser assumits per totes les autoritats sanitàries com a estratègia", perquè d'una altra manera "podrien perjudicar greument la campanya turística del pròxim estiu".

Així, Hosbec indica que "seria desitjable" que fóra un "objectiu comú" en tot l'àmbit de la Unió Europea per a flexibilitzar i compatibilitzar els viatges a Espanya i a la Comunitat Valenciana dels principals mercats europeus.

"Si es fa aquest esforç de planificació i no es retarden més el terminis podríem estar davant una campanya d'estiu amb millors perspectives, atés que mentre avança la vacunació se n'anirà reduint la incidència del virus i Espanya podria reactivar tant la mobilitat nacional com la internacional, la qual cosa milloraria els nivells de reserves", exposa la patronal hotelera.