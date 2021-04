Iglesias culpa a Abascal de las cargas en Vallecas: "En Europa a nadie se le ocurre decir que los buenos son los ultras"

El líder de Unidas Podemos y candidato morado para las elecciones del 4-M, Pablo Iglesias, acusó este jueves a los dirigentes de Vox de ser los responsables de las cargas policiales que tuvieron lugar el miércoles durante el mitin de la formación en el madrileño distrito de Puente de Vallecas. "Todo el mundo sabe perfectamente a qué iban" y "si algo así sucediera en otro país de Europa, a nadie se le ocurriría decir que los buenos son los ultras y los malos son los vecinos que rechazan el fascismo", denunció Iglesias.

El dirigente se expresó así a través de un vídeo compartido en sus redes sociales un día después de los disturbios, que se saldaron con al menos 35 heridos y cuatro detenidos. Iglesias culpó al líder de Vox, Santiago Abascal, de ser el instigador de la primera carga policial que desató los altercados, y aseguró que eso era precisamente lo que buscaba Vox. "Insultan a los vecinos, les amenazan, les arrojan objetos" y, "cuando ven que no les funciona y que no iban a conseguir lo que buscaban, Abascal desde la tribuna dice que a por ellos", sostiene el candidato morado.

A juicio de Iglesias, fue el líder de Vox el que, "rodeado de varios de sus matones, rompe a empujones el cordón policial provocando una carga que deja además a varios periodistas golpeados", una estrategia que, afirmó, es la "de siempre de la extrema derecha". Y "aquí el relato oficial en casi todas las televisiones es que Vox tiene derecho a ir a provocar violencia donde quiera, y que el problema son los vecinos de Vallecas, el mundo al revés", protesta el líder de Unidas Podemos.

"Se está normalizando que un partido diga que quiere deportar a españoles por ser negros, que reivindique abiertamente la dictadura o que, cuando unos militares dicen que quieren fusilar a 26 millones de españoles por rojos, diga que son su gente. Y circulen, que aquí no pasa nada", alerta Iglesias en su vídeo, en el que también carga contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por "decir que el fascismo es el lado bueno de la historia". "Pues no, en el lado correcto de la historia están los vecinos de Vallecas, y esto lo debería entender cualquier demócrata", zanja.

Para Iglesias, "aquí no cabe ningún matiz y ninguna equidistancia", porque "el fascismo no es una opción respetable" en democracia. "El racismo no es una opción respetable. La homofobia no es una opción respetable. El machismo no es una opción respetable. Y rechazar todo esto no solo es legítimo, es un deber para cualquier demócrata, porque ser antifascista es una cuestión de mínima ética democrática", asegura el líder de Unidas Podemos.