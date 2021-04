La Policía detiene a un tuitero por incitar al odio contra Vox: "Abascal y Monasterio colgados del puente de Vallecas"

Un hombre de 32 años y residente en el distrito madrileño de Puente de Vallecas ha sido detenido este jueves por la Policía Nacional acusado de incitar a la violencia contra los partidos políticos tras escribir en Twitter el siguiente mensaje: "Monasterio y Abascal colgados del Puente de Vallecas como sus ídolos italianos", según ha confirmado a este periódico una portavoz policial.

El tuit venía acompañado por una fotografía del dictador italiano, Benito Mussolini y su amante Clara Petacci colgados en la Plaza de Loreto de Milán tras haber sido fusilados en abril de 1945.

El mensaje en el que comparaba al presidente de Vox, Santiago Abascal, y la candidata a presidir la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, con el líder fascista ya ha sido eliminado de dicha red social.

La @policia acaba de detener por delito de odio al autor de este tuit. Es un vecino de Puente de Vallecas de 32 años. 👇🏻 pic.twitter.com/FvdPAyLcR1 — Manuel Marlasca (@manumarlasca) April 8, 2021

El tuit, publicado a las 00.30 de la noche del jueves, fue denunciado varias veces por otros usuarios hasta que llegó a la Policía, que procedió a detener a su autor en torno a las 7.30 de esta mañana, según informa Europa Press.

Tras tomarle declaración, ha quedado en libertad con cargos y a la espera de comparecer ante la Justicia. En un mensaje en Instagram, también cerrado al público pero a cuya captura también ha tenido acceso dicha agencia, el arrestado ha confirmado este mediodía que ha salido de los calabozos de la Brigada de Moratalaz de la Policía Nacional.

"Me acusan de delito de odio de Moratalaz, Monasterio y Vox. Curioso que el denunciado sea yo y no los que hacen cada día su discurso de odio contra las mujeres, migrantes, obreros, homosexuales o cualquiera que no piense como ellos. No podrán", ha manifestado.

El miércoles, unas 500 personas se concentraron contra el acto de Vox al que asistieron unos 350 simpatizante en la en la plaza de la Constitución, conocida como Plaza Roja de Vallecas, y la policía tuvo que intervenir ante por disturbios que se saldaron con cuatro detenidos.