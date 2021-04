Susana Molina se sincera sobre su salud mental: "Perdí dos años de mi vida por no ir a terapia"

Susana Molina es la protagonista de la última entrega de No estamos locas, el programa conducido por el influencer Luc Loren para hablar, en colaboración con Somos Estupendas, sobre la salud mental y la importancia de ir a terapia.

La influencer acostumbra a hablar sin tapujos sobre su bienestar mental y físico, motivo por el que Loren la citó para charlar con él. En su conversación, que ya está disponible en YouTube, ambos reflexionan sobre temas como la necesidad de pedir ayuda, la ansiedad o algunos miedos a los que se ha enfrentado Molina.

"Ahora mismo estoy muy bien", avanza la entrevistada en los primeros minutos de la charla, afirmando que, desde que va a terapia, ya no se queja tanto como antes. De hecho, reconoce que la cuarentena por la Covid-19 le sentó bien.

Eso sí, el rostro de La isla de las tentaciones reconoce que, en ocasiones, siente ansiedad, aunque ya sabe detectar cuándo la sufre y conoce las herramientas para enfrentarse a ella. No obstante, no siempre fue así, pues supo que la padecía gracias a los mensajes que recibió por parte de sus seguidores. "Nunca me planteé: 'Tengo ansiedad'".

Además, la ganadora de Gran Hermano 14 vivió durante dos años atemorizada por su salud. Todo comenzó cuando sufrió un desmayo en público, pero dejó pasar el tiempo evitando quedarse sola o unirse a algunos planes por miedo a que le volviera a ocurrir. Encontró la solución cuando acudió al psicólogo.

"Perdí dos años de mi vida, muchas cosas, por no haber ido a un psicólogo el día dos que comenzó a pasarme esto. No podía coger el coche, cuando yo siempre viajaba y hacía diez horas en coche y me encantaba. Iba a cero conciertos, tenía que esperar a que estuviera alguien en casa para ducharme...", le cuenta a Loren.

Por ello, Molina recomienda acudir a terapia para evitar que los problemas se hagan más grandes, pues la salud mental es igual de importante que la física: "Me hubiese encantado que alguien de mi entorno me hubiese dicho: 'Vamos a terapia'".