Díaz anuncia que los ERTE seguirán después del 31 de mayo con una fórmula "similar" a la actual

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) continuarán a partir del 31 de mayo "en una fórmula similar a la actual".

Así lo ha señalado la titular de Trabajo en la clausura de los VII Premios Cepyme, donde ha apuntado que "en breve" se abrirá la negociación en el seno de la comisión tripartita.

"Los asalariados de pymes han sido los principales beneficiarios de los ERTE, un mecanismo contrastado en su utilidad y que debe seguir ejerciendo su protección", ha apostillado Díaz.

La ministra ha resaltado que uno de los grandes logros de los ERTE ha sido que las pequeñas y medianas empresas y los autónomos hayan podido acogerse, por vez primera, "a este sistema de protección del empleo y de las empresas, democratizando un mecanismo que hasta ahora se había reservado a las grandes empresas".

Reclaman mecanismos ante los ERTE

Por su parte, el Círculo de Empresarios ha pedido este jueves al Gobierno que dote a las empresas en ERTE de los mecanismos necesarios para que puedan recuperarse, ya que algunas no podrán cumplir con los compromisos de mantenimiento del empleo asumidos cuando pusieron en marcha sus expedientes.

En un desayuno virtual de NEF, el presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez-Sala, ha advertido de que "algunas empresas desgraciadamente no van a poder cumplir los compromisos que asumieron cuando se pusieron en marcha sus expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE)", ya que "se han producido circunstancias que no dependen de ellos, como los retrasos en la vacunación o la segunda, tercera y cuarta ola de la pandemia, que no son imputables a las decisiones que han tomado".

Respecto a la que ha denominado como "contrarreforma" laboral, Pérez-Sala ha abogado por simplificar el número de contratos a tres: un contrato de aprendizaje, uno temporal por causa justificada y un indefinido "con una indemnización razonable", ha dicho, que podría rondar los 15 días por año trabajado como en otros países europeos.

En cuanto a este abaratamiento del despido indefinido, ha señalado que "no tendría carácter retroactivo", sino que se trataría de "asumir posiciones nuevas para ayudar a desempleados".

Y es que una mejora del empleo afectaría también al sistema de pensiones, ha dicho el presidente del Círculo. Asimismo, ha reclamado establecer un sistema de cuentas nocionales, que permitiría a todos los trabajadores saber cuál es su contribución al sistema y, dependiendo de la edad de jubilación, cuál va a ser su pensión.