Dudas e indignación por el cambio de plan con AstraZeneca: "¿Tengo que pedir cita para que me 'desinyecten'"?

La vacuna de AstraZeneca, además de protección contra el coronavirus, le está dando inmensos dolores de cabeza a Gobiernos y ciudadanía. Los constantes cambios y restricciones en su aplicación han vuelto locos a los usuarios de la Sanidad y aumentado las dudas sobre su seguridad.

España, donde al menos se han registrados dos muertes de personas días después de recibir la también llamada vacuna de Oxford, no ha sido ajena al ajetreo registrado en Europa, donde varios países han establecido restricciones e incluso vetos a su aplicación.

Su inoculación estuvo suspendida durante nueve días durante marzo, mientras la Agencia Europea del Medicamento (EMA) confirmaba su seguridad. Después cambio el criterio para ampliar su uso a personas de entre 56 a 65 años. Y este miércoles ha dado un nuevo giro, al limitarla solo a partir de los 60 años.

La decisión, anunciada a última hora de la noche del miércoles, se produce después de un nuevo análisis de la EMA, que ha concluido que la trombosis es un efecto secundario "muy raro" de la AstraZeneca, que recientemente ha cambiado su nombre a Vaxzevria en un afán de alejarse de su naciente mala reputación.

Estos ambos constantes han despertado la preocupación y la indignación de los ciudadanos, tanto los que ya han recibido la primera dosis como los que han visto cancelada su cita en las últimas horas. Y es que los vaivenes afectan a los colectivos de trabajadores de sectores considerados esenciales, a quienes estaba asignado ese suero (los mayores de 65 años se están vacunando con Pfizer BioNTech y Moderna, y recibirán también próximamente la Janssen, que es monodosis).

"Que me 'desvacunen"

Enrique Capdevila, de 55 años, vive en Zaragoza y trabaja como personal de mantenimiento en un centro educativo. Por pertenecer al conectivo relacionado con la educación, el pasado 31 de marzo fue vacunado con la AstraZeneca. "El primer día estuve bien, pero el segundo sentí mucha cansancio, era exagerado, y dolor muscular. Pero ya el tercer día se me pasó", comenta a 20minutos.

Enrique capdevila 55 años. Trabaja en mantenimiento en un centro educativo en Zaragoza. ´Primera dosis de AstraZeneca el 31 de marzo

En principio, esta citado para el próximo 23 de junio para la segunda dosis, pero ahora no sabe qué va a pasar, En Twitter publicó un mensaje: "Tengo que pedir cita para que me desinyecten?"

Lo de desvacunarse era irónico, aclara, pero lo que no tiene ironía es la incertidumbre en la que lo ha dejado la nueva decisión de Sanidad, que de momento no ha aclarado qué va a pasar con los que ya tienen una dosis de AstraZeneca: si los va a dejar solo con esa dosis (que, según los estudios, ya da una protección del 70%) o los va a inocular con un suero diferente.

"No sé lo que va a pasar, pero estoy tranquilo", indica. "Lo que me llama la atención es que cada semana cambian de criterio. No soy un antivacunas, pero no comprendo que de una semana a otra ya no se pueda vacunar a los de 55 años".

Un sentimiento similar reina en el centro en el que trabaja, personal de administración y docentes que en su mayoría son menores de 60 años. "Esta manía de cambiar de criterio no la veo normal".

Tenía cita, pero no fue

Amelia García tiene 63 años y vive en Camas (Sevilla). Tenía una cita para vacunarse con la AstraZeneca a las 9.28 de la mañana del pasado miércoles, justo el mismo día en que, por la tarde, Sanidad cambió el criterio.

amelia garcía 63 aós. Ama de casa. Vive en Camas (Sevilla)

Pero Amelia admite al ser entrevistada por 20minutos que es una mujer informada y le gusta mucho seguir la actualidad, Así que después de ver la evolución de la situación sobre la vacuna, y ya con un familiar esperándola para llevarla al centro médico, decidió que no iba.

Y por la tarde vio confirmadas sus sospechas, con la EMA confirmado la "rara" relación con la trombosis y los cambios en la campaña de vacunación.

Aunque a ella no le afecta este cambio (la AstraZeneca se sigue poniendo a mayores de 60) ella prefiere esperar a que haya más investigación del tema. O ver la posibilidad de recibir otra vacuna.

"No tengo enfermedades ni estoy en tratamiento, no tengo diabetes ni otras condiciones que suelen afectar a la gente de mi edad, y nunca he tenido que entrar en un quirófano", enumera. "Ahora no me voy a poner la vacuna para que me pase algo, cuando así estoy tan tranquila..

Amelia tampoco es antivacunas y está dispuesta a inocularse, pero con un medicamento de confianza. Es consciente de que hay probabilidades de un efecto adverso, pero son las mismas que le toque la Lotería. "Te puede tocar la Lotería o te puede tocar la vacuna mala. Es una comparación un poco tonta, pero lleva algo de razón", explica.

"Voy a dejar pasar un par de meses para que se investigue más, que haya más informes", añade. "Porque ahora nos tienen abandonados".

"No somos conejillos de Indias"

Germán Gómez es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Unificada de la Guardia Civil y está destinado en Cataluña. Escplica a 20minutos que en Cataluña ha habido una descoordinación entre el Gobierno central y el autonómico que ha propiciado un fuerte retraso en la vacunación de policías Y guardias civiles en esa autonomía. Se estima que solo el 10% de estos agentes ha recibido la vacuna, contrastando con otras zonas del país donde este proceso está casi terminado.

GERMAN GÓMEZ Miembro de la junta directiva de la AUGC

Gómez señala que, al contrario de lo que sucede en otras comunidades, en Cataluña la vacunación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se hace en las mismas unidades de Guardia Civil, en vez de citarlos en centros médicos o espacios de vacunación. Hasta las unidades se tiene que desplazar personas médico para inocular.

Los constantes cambios de criterio han propiciado que haya agentes a los que les han citado hasta dos veces para la vacuna, y en ninguna de esas ocasiones han llegado a vacunarse.

"Al parecer habían estado esperando a terminar con los de entre 60 y 65 años para seguir con los menores de 60, pero ahora no sabemos qué va a pasar", agrega.

De hecho, Gómez se queja de que en la estrategia de la Generalitat viene especificado que los agentes encargados de la seguridad es uno de los colectivos esenciales. Pero señala que entre esos agentes están los mossos o la Guardia Urbana, pero no se cita expresamente a los policías nacionales ni a los guardias civiles.

En un comunicado, la AUGC la demandadio a las autoridades explicaciones a los constantes bandazos y pide que se aclare si van a recibir la segunda dosis de la misma vacuna o de otra.

"No es de recibo que este colectivo de trabajadores esté siendo utilizado como conejillos de indias en esta cuestión", señala el texto. "Con la seguridad no puede haber experimentos. Por lo tanto, exigimos claridad y rigor para abordar este cambio radical de criterio, que tanta preocupación está causando entre el colectivo de trabajadores de la Guardia Civil".

Les dicen que ya les han llamado

Los docentes es otro de los colectivos esenciales que están recibiendo la AstraZeneca. Desde el sindicato de la enseñanza STEM recuerdan que fueron de las primeras organizaciones que pidieron públicamente la vacunación para docentes, en momentos en que esa inoculación ya había comenzado incluso en países como Marruecos y Argentina.

Uno de los afiliados a STEM, un docente de Collado Villalba (Madrid) ha explicado que en su centro les ha pasado lo mismo a varios de sus compañeros: llaman a Salud Pública para informarse si los van a vacunar con la AstraZeneca y cuándo, y la respuesta que reciben invariablemente es que ya les han llamado y no se los han cogido. Al revisar su historial de llamadas, han comprobado que no han recibido esa supuesta llamada.

Desde el sindicato no valoran si una vacuna es mejor que otra, pero sí destacan que, si no es con AstraZeneca, se proteja al colectivo con alguna otra. "Somos el tercer colectivo en incidencia, después de los sanitarios y los que trabajan en cuidados y con personas dependientes", señalan desde la organización.