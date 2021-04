Gisela, voluntaria para un ensayo clínico de una vacuna contra la Covid-19: "Al principio me dio un poquito de miedo"

La exparticipante de Operación Triunfo, Gisela anunció hace unos días a través de su perfil de Instagram que forma parte de un ensayo clínico de una de las vacunas contra la Covid-19 que pueden llegar a España si las pruebas van como se espera.

"¡¡NO!! ¡¡TODAVÍA NO ESTOY VACUNADA!! ¡¡Pero sí estoy dentro de un ensayo clínico para probar una de las vacunas que nos pueden llegar a poner!! No sé si me habrán inyectado la vacuna o solo placebo, habrá que esperar... pero lo que sí tengo claro es que tenemos que colaborar en todo lo que podamos para que esto pase pronto!!!", empezaba explicando la cantante en el pie de foto.

Gisela no ha dudado en ofrecerse voluntaria y aportar su granito de arena al avance de las vacunas para poder poner fin cuanto antes a la pandemia que, especialmente en el sector de los espectáculos, está causando estragos.

Todo comenzó porque el médico de cabecera de la extriunfita le comunicó que estaban haciendo un ensayo clínico con una vacuna y que ella entraba en el perfil que estaban buscando para probar el antídoto.

"Al principio me dio un poquito de miedo. Es todo muy desconocido, no sabes los efectos secundarios que puede tener", expresó a Europa Press y añadió que "después de darle vueltas me decidí a participar porque creo que es importante que todos aportemos nuestro granito de arena. A mí se me ofreció esta oportunidad y la cogí".

"Al final lo que queremos todos es que esto acabe lo antes posible y colaborar en la medida que podamos", ha continuado explicando. También ha confirmado que está vacuna está en pruebas y se va adaptando, en principio debía ponerse dos dosis de esta vacuna, pero que ahora parece que una bastaría.

Asimismo, ha dejado claro que es un ensayo "doble ciego", lo que quiere decir que ni el paciente ni el médico saben si se está inyectando la vacuna o es el placebo que se usa en este tipo de pruebas científicas. "Yo no incito a que nadie haga nada, simplemente expongo las cosas", ha dicho sobre su decisión de compartir la experiencia en sus redes sociales.