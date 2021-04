Demi Lovato se pronuncia sobre su expareja, Max Ehrich: "Creo que me precipité"

Hasta ahora, en Dancing With The Devil, la docuserie sobre su vida, Demi Lovato había ido repasando grandes temas que han sido centrales en sus 28 años: violaciones, sobredosis, salud mental... Y en el último capítulo le ha llegado el momento al amor. Y, en concreto, a su extraña ruptura con quien fue su prometido, el actor Max Ehrich.

La autora de éxitos como Sorry Not Sorry, OK Not To Be OK o Sober, que recientemente desvelaba que aún consume drogas y que fue su sexualidad lo que hizo que cortara con Ehrich, ha hablado sin tapujos sobre cómo llegó a sentir que no conocía a la persona con la que iba a casarse.

"Estoy realmente triste de que todo esto haya terminado de la forma en la que lo ha hecho. La buena noticia es que no he consumido ninguna droga dura ni nada por el estilo. Estoy aguantando. Es sólo una mierda más", confiesa la cantante en un vídeo que se autograbó poco después de finalizar su relación y que aparece en el documental de Youtube.

Llorando, Lovato explica que no sabe "cómo entregar" su corazón a alguien "después de esto". Ella y Ehrich habían comenzado a salir a principios del año pasado y la cuarentena les obligó a convivir juntos, llegando a comprometerse en junio... aunque para septiembre ya todo había acabado.

"Todo este tiempo he pensado que no le echaba de menos, que únicamente extrañaba a la persona con la que empecé la cuarentena... Creo que me precipité en algo porque entendía que era lo que debía hacer", se abre Lovato, que llegó a plantearse demandar a Ehrich puesto que este no cesaba de acosarla por Instagram tras enterarse, según él por la prensa, de que ya no estaban saliendo.

"Con el tiempo me acabé dando cuenta de que en realidad no conocía a la persona con la que me había comprometida: solo habíamos estado juntos cuatro o cinco meses. Y sinceramente, había multitud de informaciones falsas", añade Demi Lovato.

"La parte más complicada de la ruptura fue el duelo por la persona que pensé que él era. Pero no soy la única que se sintió engañada. Me refiero a que yo estaba tan sorprendida como el resto del mundo por algunas de las cosas que se dijeron y se hicieron", revela.

Para acabar, la artista tira de esperanza, en un mensaje LGTB que ya ha confesado en alguna otra ocasión: "Hay mucho dentro de mí que aún tengo que explorar. Una de las mejores enseñanzas de esta experiencia es que he aprovechado este tiempo para mirar mi interior. Además, creo que ahora mismo soy demasiado queer para casarme con un hombre toda la vida. No estoy dispuesta a ponerle a esto una etiqueta ahora, pero creo que lo conseguiré".